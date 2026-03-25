CNN Brasil encerra ‘Domingol’ e afasta Benjamin Back

Na manhã desta quarta-feira, 25 de março de 2026, a CNN Brasil anunciou mudanças importantes na sua programação. A emissora decidiu encerrar a exibição do programa “Domingol com Benja”, que estava no ar desde junho de 2023. A decisão foi tomada em uma reunião de diretoria.

“Domingol” era apresentado por Benjamin Back, conhecido como Benja. O programa prometia trazer uma mistura de debate esportivo e entretenimento, contando com entrevistas, a participação de jornalistas e reportagens ao vivo diretamente dos estádios. A atração funcionava como uma espécie de preparação para as rodadas do Campeonato Brasileiro, buscando atrair os amantes do futebol.

O “Domingol” foi criado como uma iniciativa da CNN para diversificar seu conteúdo e captar a audiência apaixonada por futebol, aproveitando o estilo descontraído do apresentador. No entanto, menos de 18 meses após sua estreia, a atração foi encerrada em meio a uma reestruturação na emissora.

Além da saída do “Domingol”, Benja também passou por mudanças recentes em sua carreira. Ele deixou a apresentação do programa “Arena SBT”, que era exibido na rede de Silvio Santos. A emissora optou por modificar sua grade esportiva, substituindo o programa de Benja pelo “Galvão F.C.”, apresentado pelo famoso comentarista Galvão Bueno.

Até o momento em que esta matéria foi elaborada, nem Benjamin Back nem a CNN Brasil se pronunciaram sobre os novos projetos do apresentador ou sobre o que substituirá o programa na grade dominical da emissora. A decisão gera expectativa no mercado televisivo, que aguarda os próximos passos de Benja e as novidades na CNN.