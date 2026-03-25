Estelionatária presa ao tentar enganar idoso em março

Uma mulher de 28 anos, identificada como Gabrielle de Morais França, foi presa em Campo Grande na tarde de quarta-feira (25) ao tentar aplicar um golpe contra um idoso. O incidente ocorreu em uma residência na Rua Itapiranga, no Jardim Montevidéu. Gabrielle se passou por assistente social e ofereceu a entrega de cestas básicas com o objetivo de obter dados pessoais da vítima, que poderiam ser usados para contratações de empréstimos fraudulentos.

De acordo com informações, a mulher veio do Rio de Janeiro e havia recebido a quantia de R$ 200 pela entrega da cesta, além de R$ 1 mil caso conseguisse finalizar o cadastro das informações da vítima. No dia anterior, ela havia tentado aplicar o mesmo golpe em uma idosa de 64 anos na Vila Nasser. A polícia apreendeu celulares, chips e diversos documentos durante a prisão, mas seu comparsa, identificado apenas como “Dudu”, ainda não foi encontrado.

A vítima relata que há três semanas recebeu uma ligação de uma mulher que oferecia um suposto benefício e pedia informações sobre a residência. Desconfiando da proposta, o idoso procurou um posto de saúde local e confirmou que não havia esse programa de entrega de cestas básicas.

No dia da prisão, a vítima recebeu uma nova ligação avisando sobre a entrega da cesta e a realização de um cadastro. Ele acionou a Polícia Militar, que encontrou Gabrielle sentada na varanda da casa. A mulher chegou ao local em um carro Chevrolet Onix branco e orientou o idoso a ligar para seu comparsa para passar informações pessoais. A polícia interveio antes que o cadastro fosse concluído.

Gabrielle, ao ser questionada, informou que havia chegado a Campo Grande no último domingo (22) e estava hospedada em um apartamento no Bairro Rita Vieira, alugado por seu comparsa. Segundo ela, o grupo usava cadastros falsos de benefícios sociais para contratar empréstimos em nome das vítimas.

A suspeita também admitiu ter aplicado o mesmo golpe contra a idosa da Vila Nasser um dia antes. A vítima compareceu à delegacia para confirmar o ocorrido. A polícia fez diligências no endereço informado, mas não conseguiu localizar o comparsa. Câmeras de segurança do prédio registraram a presença do carro usado no crime, que tinha placas do Rio de Janeiro.

O proprietário do apartamento revelou que alugou o imóvel por meio de uma plataforma digital a um homem identificado como Durval, que solicitou a prorrogação da estadia. A Polícia Civil realizou uma perícia no local e Gabrielle foi levada para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Entre os itens apreendidos estavam uma cesta básica, dois celulares, chips, uma bolsa e documentos pessoais.