Band deve lançar novo programa matinal e encerrar ‘Bora Brasil’

A emissora Band está buscando melhorias em sua programação matinal, considerada uma das áreas que mais precisam de atenção. A emissora estuda lançar um novo programa que migre o formato atual, geralmente caracterizado por baixos índices de audiência, para algo que combine jornalismo policial com entretenimento. Este novo projeto pode representar uma mudança significativa, e o programa “Bora Brasil”, que está no ar desde 2020, é o principal candidato a ser retirado da grade.

A Band pretende apresentar essa nova atração ainda este ano, utilizando profissionais que já fazem parte da equipe, evitando grandes contratações e, assim, controlando os custos. Essa estratégia pode acelerar a implementação do novo formato.

O início dessa transformação na programação vem em resposta a um desempenho mais positivo em outros horários. Recentemente, a emissora conseguiu se destacar, ficando quase cinco horas à frente do SBT em termos de audiência durante uma terça-feira. Programas como “Jogo Aberto”, “Os Donos da Bola”, “Melhor da Tarde”, “Brasil Urgente” e “Jornal da Band” têm rendido bons resultados, solidificando a terceira posição na audiência.

Entretanto, nem todas as faixas de programação estão equilibradas. A Band ainda está revisando a performance de sua programação das 22h, especialmente após o “Show da Fé”, que é apresentado por R.R. Soares. Este horário também está sendo avaliado para possíveis ajustes.

Além dessas mudanças, a emissora está buscando colaborações com produtoras para desenvolver um novo game show, que seria exibido no horário nobre ainda em 2026. Ao focar em diferentes faixas da programação, como as manhãs, as 22h e o prime time, a Band espera diversificar suas opções e diminuir a dependência de algumas poucas vitórias em horários específicos, ampliando assim sua presença no mercado de televisão.