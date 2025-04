App da Receita Federal não funciona: veja alternativas para entregar a declaração do IRPF

Quando o app da Receita Federal não funciona, fica difícil conseguir enviar a declaração do Imposto de Renda. Felizmente, há algumas alternativas.

A temporada de entrega do Imposto de Renda 2025 já está em andamento, e milhões de brasileiros devem enviar suas declarações dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal. Essa obrigação fiscal exige atenção redobrada, pois qualquer erro pode resultar em problemas como cair na malha fina.

Para facilitar esse processo, a Receita Federal lançou um novo aplicativo, substituindo o antigo Meu Imposto de Renda. No entanto, muitos contribuintes relatam dificuldades ao utilizar essa nova ferramenta, levantando dúvidas sobre alternativas para o envio da declaração.

Diante disso, entender quem deve declarar, os prazos e as opções disponíveis é essencial para evitar transtornos. Afinal, se o app da entrega falhar, é bom saber outros meios de entregar a declaração para evitar todos os riscos envolvidos com o Fisco.

reclamações recentes de que o app da Receita Federal não funciona começaram a chegar. Veja alternativas para entregar a declaração. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Quem vai precisar declarar o Imposto de Renda 2025?

Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ao longo de 2024 precisam declarar o Imposto de Renda. Esse valor inclui salários, aposentadorias e outros rendimentos sujeitos à tributação.

Pessoas que obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200.000 também devem apresentar a declaração. Esses rendimentos incluem indenizações trabalhistas e rendimentos de poupança, entre outros.

Quem obteve ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, como imóveis ou veículos, precisa declarar para a Receita Federal. Esse processo garante que os tributos sobre esses ganhos sejam devidamente recolhidos.

Investidores que realizaram operações na bolsa de valores, mercado de futuros ou outras aplicações financeiras acima de R$ 40.000, ou que tenham obtido lucro sujeito à tributação, são obrigados a declarar.

Produtores rurais que tiveram receita bruta superior a R$ 169.440 devem enviar a declaração, pois a atividade agrícola também está sujeita às normas do Imposto de Renda.

Quem possuía bens ou direitos com valor superior a R$ 800.000 em 31 de dezembro de 2024 deve prestar contas à Receita Federal, mesmo que não tenha tido rendimentos tributáveis no ano anterior.

Pessoas que passaram à condição de residente no Brasil em qualquer período de 2024 e continuavam nessa situação até o final do ano devem declarar.

Cidadãos que venderam imóveis residenciais e optaram pela isenção do imposto, utilizando o valor da venda para comprar outro imóvel no prazo de 180 dias, precisam incluir essa operação na declaração.

Qual o prazo da declaração deste ano?

O período para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 teve início em 15 de março e seguirá até o dia 30 de maio. Durante esse prazo, os contribuintes devem reunir todos os documentos necessários e preencher as informações corretamente para evitar erros que possam atrasar a restituição.

Quem enviar a declaração logo no início do prazo tem maior chance de receber a restituição nos primeiros lotes, desde que não haja pendências ou inconsistências nos dados informados. A Receita Federal dá prioridade no pagamento para idosos, pessoas com deficiência e professores.

Aqueles que não enviarem a declaração dentro do prazo estarão sujeitos a multas, que variam de acordo com o tempo de atraso e os valores devidos ao fisco. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido. Então, atenção!

Como declarar o Imposto de Renda?

Baixar o aplicativo da Receita Federal : O contribuinte deve acessar a loja de aplicativos do seu celular, pesquisar por “Receita Federal” e instalar o novo aplicativo oficial. O app substituiu o antigo Meu Imposto de Renda e agora concentra diversos serviços em um único lugar.

: O contribuinte deve acessar a loja de aplicativos do seu celular, pesquisar por “Receita Federal” e instalar o novo aplicativo oficial. O app substituiu o antigo Meu Imposto de Renda e agora concentra diversos serviços em um único lugar. Fazer login com Gov.br : Para utilizar o aplicativo, é necessário ter uma conta Gov.br. O acesso é feito por meio do CPF e senha cadastrados na plataforma do governo.

: Para utilizar o aplicativo, é necessário ter uma conta Gov.br. O acesso é feito por meio do CPF e senha cadastrados na plataforma do governo. Utilizar a declaração pré-preenchida : A Receita Federal disponibiliza a opção de declaração pré-preenchida, onde diversas informações já aparecem automaticamente. Isso reduz o risco de erros e facilita o preenchimento.

: A Receita Federal disponibiliza a opção de declaração pré-preenchida, onde diversas informações já aparecem automaticamente. Isso reduz o risco de erros e facilita o preenchimento. Preencher os dados manualmente : Quem optar por preencher a declaração do zero deve informar rendimentos, despesas dedutíveis, bens e direitos, além de outras informações obrigatórias. O aplicativo orienta o usuário durante esse processo.

: Quem optar por preencher a declaração do zero deve informar rendimentos, despesas dedutíveis, bens e direitos, além de outras informações obrigatórias. O aplicativo orienta o usuário durante esse processo. Revisar todas as informações : Antes de enviar, é essencial revisar os dados para garantir que não haja erros que possam levar à malha fina. O próprio aplicativo alerta sobre possíveis inconsistências.

: Antes de enviar, é essencial revisar os dados para garantir que não haja erros que possam levar à malha fina. O próprio aplicativo alerta sobre possíveis inconsistências. Enviar a declaração e acompanhar o status: Após concluir o preenchimento, basta enviar a declaração diretamente pelo aplicativo e acompanhar o processamento. O sistema permite verificar eventuais pendências e acompanhar a restituição.

App da Receita Federal não funciona, tem outro jeito?

Muitos usuários relataram dificuldades ao tentar utilizar o novo aplicativo da Receita Federal para preencher e enviar a declaração do Imposto de Renda. Problemas como falhas no login, lentidão e erros no carregamento das informações prejudicam a experiência dos contribuintes e podem dificultar o envio..

Uma alternativa ao aplicativo é utilizar o programa da Receita Federal disponível para computadores. O contribuinte pode acessar o site oficial, fazer o download do software e instalar no seu sistema operacional, seja Windows, MacOs ou Linux.

Outra possibilidade é declarar diretamente pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Essa ferramenta online permite preencher e enviar a declaração sem precisar instalar programas ou aplicativos. Além disso, é possível acompanhar o processamento do documento e corrigir pendências por lá.

