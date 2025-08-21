Funções do WhatsApp que poucos conhecem, mas são indispensáveis no dia a dia

Nem todas as diversas funções do WhatsApp são conhecidas pelos usuários, já que o app está sempre em constante mudança.

O WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial na comunicação diária, conectando pessoas, famílias e equipes de trabalho de maneira prática e imediata. Com bilhões de usuários no mundo todo, o aplicativo vai além das simples mensagens de texto, oferecendo funcionalidades que otimizam o tempo.

Embora muitas pessoas usem apenas o básico, o WhatsApp possui recursos avançados que podem transformar a experiência de comunicação, proporcionando controle sobre notificações, privacidade, armazenamento e até mesmo interações em grupo.

Conhecer essas funções ajuda a aproveitar o aplicativo de maneira mais eficiente e segura, evitando problemas comuns do dia a dia, como excesso de mensagens ou perda de dados importantes. Por isso é importante ficar atento às novidades.

Funções do WhatsApp que são pouco conhecidas, mas úteis

Descobrir recursos menos evidentes do WhatsApp pode facilitar tarefas do cotidiano e melhorar a gestão de conversas. A seguir, apresentamos algumas funcionalidades que muitas pessoas não utilizam plenamente, explicando para que servem e como ativá-las tanto no Android quanto no iOS.

Manter conversas sensíveis realmente privadas

O recurso de Conversas Trancadas garante sigilo total, protegendo bate-papos com senha, impressão digital ou reconhecimento facial. As notificações ficam discretas, sem revelar o conteúdo ou o remetente. Para ativar:

Android:

Toque e segure a conversa → Mais opções → Trancar conversa.

Para acessar, deslize para baixo na aba Conversas → Conversas trancadas → autentique-se.

iOS:

Deslize a conversa → Mais opções → Trancar conversa.

Abra a aba Conversas → Conversas trancadas → confirme Face ID ou Touch ID.

Você também pode ocultar a pasta de conversas trancadas nas configurações, garantindo ainda mais privacidade.

Limpar chats lotados e reduzir notificações

A função Arquivar permite organizar a lista de conversas sem apagar mensagens, movendo chats para uma pasta separada. Assim, a caixa de entrada mantém apenas o essencial, enquanto notificações menos urgentes ficam silenciosas.

Android:

Toque e segure a conversa → ícone Arquivar conversas.

Ajuste se deseja desarquivar automaticamente ao receber mensagens.

iOS:

Deslize a conversa → Arquivar.

Em Configurações → Conversas, desative “Manter conversas arquivadas” para atualizar o comportamento.

A função evita distrações e mantém o foco, mostrando alertas apenas em menções ou respostas diretas.

Controlar o espaço ocupado pelas mensagens

As Mensagens Temporárias ajudam a reduzir armazenamento, definindo prazos de validade para novas mensagens, que podem ser de 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Após esse período, elas desaparecem automaticamente, liberando memória e mantendo a conversa leve.

Android:

Mais opções → Configurações → Privacidade → Duração padrão → selecione o período.

iOS:

Configurações → Privacidade → Duração padrão → escolha o período desejado.

Você pode aplicar a função a todas as conversas ou somente a chats específicos, mantendo maior controle sobre o armazenamento do dispositivo.

Tomar decisões em grupo de forma organizada

As Enquetes simplificam decisões coletivas, centralizando votos e evitando discussões intermináveis. Permitem criar uma pergunta com até 12 opções e acompanhar respostas em tempo real.

Android e iOS:

Abra a conversa → ícone Anexar → Enquete → digite a pergunta e opções → envie.

Configure se os participantes podem votar em várias opções ou apenas uma.

Essa ferramenta mantém a interação clara e rápida, facilitando eventos, reuniões e decisões de grupo.

Silenciar notificações de grupos muito ativos

O recurso Silenciar permite continuar em grupos sem receber alertas constantes, escolhendo períodos de 8 horas, 1 semana ou para sempre.

Android:

Abra o chat → toque no nome do grupo → Notificações → Silenciar notificações → selecione o período.

iOS:

Abra o chat → toque no nome do grupo → Notificações → Silenciar → escolha o período desejado.

Dessa forma, você mantém o grupo ativo sem comprometer sua concentração.

Compartilhar localização em tempo real

A função de Localização em tempo real permite mostrar o trajeto e a posição exata em um mapa durante um período determinado, garantindo segurança em deslocamentos e encontros.

Android:

Abra o chat → ícone Anexar → Localização → Localização em tempo real → escolha o tempo → envie.

iOS:

Abra o chat → ícone Anexar → Localização → Compartilhar localização em tempo real → selecione duração → envie.

O recurso é protegido por criptografia, garantindo que apenas os participantes da conversa visualizem a posição.

