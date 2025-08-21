Volkswagen Tera é lançado no México por R$ 113 mil

O mercado de SUVs no México tem se tornado uma verdadeira arena de competição, e a Volkswagen está de olho em conquistar fãs com o lançamento do novo Volkswagen Tera 2026. Se você é do tipo que trocou seu sedã por um SUV compacto, esse modelo pode ser bem interessante. Ele chega como a opção mais em conta da marca, com um preço a partir de 390.000 pesos mexicanos, que equivale a cerca de R$ 113 mil.

Design e Dimensões

Com pouco mais de 4 metros de comprimento, o Tera ostenta um design moderno que combina bem com a famosa engenharia da Volkswagen. A frente é bem imponente, com uma grade alta e faróis de LED divididos que transmitem uma sensação de robustez. A parte traseira chama a atenção com lanternas que possuem um efeito luminoso inovador – tudo para garantir aquele visual que impressiona na cidade.

Interior Confortável e Tecnológico

Dentro do Tera, a coisa fica ainda mais interessante. A cabine é um convite ao conforto e à tecnologia. Com uma tela central de 10 polegadas flutuante, painel digital e acabamentos que variam do tecido a couro sintético, o espaço foi pensado para o motorista moderno. Se você valoriza um ambiente prático e estiloso para suas aventuras diárias, vai se sentir em casa.

Opções de Motorização

A Volkswagen não economizou em opções de motorização. No México, eles oferecem o motor 1.6 aspirado de 109 cv na versão de entrada, chamada Trendline, e um 1.0 TSI turbo para as versões Comfortline e Highline, que entrega 99 cv e um torque generoso de 121 lb-ft. Ambos os motores prometem um consumo médio de 17 km/l, ou seja, dá para rodar até 800 km com um tanque – perfeito para quem pega a estrada com frequência.

Segurança em Primeiro Lugar

A segurança é um destaque importante do Tera. O modelo conseguiu cinco estrelas no Latin NCAP, uma pontuação que não é fácil de conseguir. O carro vem equipado com seis airbags, assistência de frenagem e controle de cruzeiro desde a versão básica. Para quem gosta de tecnologias modernas, as versões mais completas oferecem recursos como controle adaptativo de cruzeiro e monitoramento de ponto cego.

Concorrência

No México, o Tera vai encarar concorrentes como o Nissan Kicks, Kia Sonet e Toyota Raize. O que faz o Tera se destacar é seu equilibrado design, interior robusto e um pacote de segurança que impressiona. Ele oferece recursos que, até então, eram comuns apenas em SUVs de categorias mais altas.

Com um preço competitivo, motores eficientes e um acabamento que chama a atenção, o Volkswagen Tera 2026 promete ser uma opção atraente tanto no México quanto para futuros lançamentos por aqui.