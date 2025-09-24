Chevrolet Onix RS tem desconto de R$ 18.390 para PcD em setembro

O Chevrolet Onix RS está com uma oferta bem interessante para quem precisa de um carro novo e tem deficiência. Até o dia 30 de setembro, a galera da categoria PcD pode aproveitar isenção total de IPI e até um bônus adicional na compra. Essa é uma ótima chance para quem está pensando em pegar um modelo zero quilômetro com um bom desconto.

A versão RS 1.0 Turbo AT tem um preço sugerido de R$ 131.140,00 para o público em geral. Mas, se você se enquadra no perfil PcD, a brincadeira fica por apenas R$ 112.750,00. Isso significa uma economia de R$ 18.390,00! Afinal, quem não gosta de uma boa oferta, não é mesmo? Claro, os preços podem variar dependendo da cor do carro e dos opcionais que você escolher.

Falando do motor, não tem como não comentar que o Onix RS vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que está super afiado. Ele agora gera 115,5 cv de potência, e o torque é de 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Você ainda pode optar por câmbio manual ou automático de seis marchas, o que traz uma flexibilidade boa para quem gosta de dirigir.

Quando o assunto é performance, a Chevrolet garante que o Onix RS pode ir de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos. Para quem gosta de apertar o pé e sentir a aceleração, é uma experiência bem bacana! E, no quesito consumo, ele pode chegar a 17,7 km/l na estrada. Com essa economia, dá para rodar tranquilo em uma viagem longa.

Visualmente, o novo Onix RS 2026 não decepciona. Ele traz uma grade frontal estilosa, teto preto e saias laterais na cor do carro. Além disso, a versão vem equipada com seis airbags, garantindo segurança para todos os ocupantes, e os bancos têm um revestimento bem legal, combinando tecido e material premium.

No interior, o carro se destaca com um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia de 11″, super moderna, que aceita a conexão com smartphones, seja pelo Apple CarPlay ou outras opções. E, não posso deixar de mencionar, o ar-condicionado digital automático e o carregador sem fio, que são sempre bem-vindos, especialmente em dias quentes.

Para quem já pegou trânsito ou tem dificuldade para estacionar, o recurso de assistente de estacionamento automático é um verdadeiro salva-vidas. E ainda dá para conectar até dois celulares simultaneamente via Bluetooth. Prático, né?

Se você está pensando em dar um up na garagem e se encaixa nos requisitos, vale a pena conferir essa oportunidade.