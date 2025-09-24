Royal Enfield apresenta Guerrilla 450 no Brasil por R$ 28.990

A Royal Enfield acaba de dar um grande passo e revelou oficialmente a Guerrilla 450. Esta nova roadster chega com tudo para turbinar o portfólio da marca aqui no Brasil. E a melhor parte? Ela é a sucessora da famosa Scram 411, prometendo unir o charme clássico da fabricante indiana a um toque de esportividade perfeito para o dia a dia nas cidades.

Depois de quatro meses de expectativa intensa, a marca finalmente anunciou os preços. Se você está pensando em adquirir uma, a versão Mid sai por R$ 28.990, enquanto a versão Top fica por R$ 29.490. O início da pré-venda está marcado para o dia 27 de setembro, a partir das 11h, exclusivamente pelo site de reservas. Então, arremate logo a sua!

Lançamento e Disponibilidade

Inicialmente, serão apenas 450 unidades disponíveis — isso mesmo! Esta estratégia já foi vista em lançamentos como a Himalayan 450 e a Shotgun 650. E se você pensar que não vai conseguir, fique tranquilo: um segundo lote, também com 450 motos, está previsto para outubro. Para garantir a sua, basta fazer um depósito de R$ 2.000 via Pix. Simples assim!

Potência e Conforto

A Guerrilla 450 não veio só para fazer número. Ela compartilha a base mecânica com a Himalayan, mas passou por ajustes para proporcionar uma performance mais ágil nas ruas. O motor Sherpa, com 452 cm³, é monocilíndrico e refrigerado a líquido, gerando 40 cv de potência e 4,1 kgfm de torque, com 85% dessa força disponível a apenas 3.000 rpm. Além disso, o câmbio de seis marchas conta com embreagem assistida e deslizante — perfeito para quem já pegou um trânsito pesado e sabe como é bom ter um câmbio esperto no dia a dia.

Design e Inovações

O chassi tubular de dupla viga em aço tem uma suspensão dianteira invertida de 43 mm, que promete muito conforto na condução. O peso em ordem de marcha é de 185 kg, e o tanque comporta 11 litros, ideal para viagens curtas ou até mesmo para encarar aquele expediente no trabalho.

A Guerrilla se destaca com um estilo roadster minimalista. O assento escalonado e o escapamento elevado dão um ar moderno, enquanto a iluminação full-LED garante segurança em qualquer situação. O painel digital circular de 4” é um show à parte, com recursos como navegação pelo Google Maps e modos de condução Eco e Performance. Quem não gostaria de viajar com essas facilidades?

As Cores Certas

A versão Mid vem nas elegantes cores Smoke Silver e Peix Bronze. Já a versão Top faz uma aposta mais ousada, com as opções de cores Yellow Ribbon (amarelo/roxo) e Brava Blue (azul/branco), sendo este último disponível a partir do segundo lote. É impossível não querer dar uma voltinha!

Concorrência e Oportunidade

A Guerrilla 450 também promete competir bem no mercado, posicionando-se abaixo da Triumph Scrambler 400X, que hoje varia entre R$ 33.990 e R$ 36.690. A Royal Enfield busca conquistar espaço ao oferecer um conjunto que entrega um ótimo valor pelo preço.

As primeiras unidades estarão disponíveis para teste nas concessionárias a partir de 27 de setembro. Com um motor potente, tecnologia atualizada e um preço bem redondo, a Guerrilla 450 tem potencial para ser a nova queridinha dos apaixonados por motos urbanas no Brasil. Não dá pra perder essa!