Motos mais vendidas até 23 de setembro de 2025, segundo Fipe

Até o dia 23 de setembro, a Honda CG 160 mostrou que é a queridinha entre as motos no Brasil, com nada menos que 34.988 unidades emplacadas. Um verdadeiro fenômeno, não é? Esse modelo segue conquistando espaço e até cresceu 9% em vendas comparado ao mês anterior.

Logo em seguida, a Honda Biz também se destacou, garantindo a segunda posição com 18.385 motos vendidas. Um ótimo desempenho, que representa um aumento de 10% em relação ao mês passado. É bom ver que esses modelos da Honda continuam sendo preferência, especialmente para quem está começando ou precisa de um transporte prático.

Fechando o pódio, temos a Honda Pop 110i, que chegou em terceiro lugar com 16.664 unidades. O que chama atenção aqui é o crescimento impressionante de 25% nas vendas. Um sinal de que muitos motoristas estão buscando uma opção acessível e confiável para o dia a dia.

Na quarta posição, encontramos a Honda NXR 160 Bros, que atingiu 14.230 unidades e teve uma alta de 12% em relação a agosto. É uma moto que combina conforto e versatilidade, ideal para quem enfrenta o trânsito das cidades. Em quinto lugar, a Sport 110i se destacou, com 8.667 vendas — um crescimento de 17%. E o mais curioso? É o único modelo fora da linha Honda entre os mais procurados.

Seguindo o ranking, a Yamaha YBR 150 aparece em sexto lugar, com 6.118 unidades vendidas, um crescimento de 3% em comparação com agosto. É uma ótima opção para quem valoriza um bom equilíbrio entre desempenho e economia.

A sétima posição é da Honda CB 300F, com 4.578 unidades. Essa é uma moto que combina potência e conforto, perfeita para quem quer mais adrenalina nas estradas. Já a Honda PCX 160 vem em oitavo, com 3.818 vendas. Para quem usa a moto para o dia a dia na cidade, ela é uma excelente escolha, especialmente pelo consumo eficiente de combustível.

Na nona colocação, temos a Yamaha Fazer 250, com 3.586 unidades, e fechando o top 10, a Shineray XY 125 aparece com 3.481 unidades emplacadas. Um modelo que agrada bastante quem está buscando algo prático e econômico.

Sem dúvidas, as motos estão se firmando como uma opção cada vez mais popular entre os brasileiros. Seja para escapar do trânsito ou para curtir uma aventura no fim de semana, o importante é escolher um modelo que se encaixe no seu estilo de vida e que faça suas viagens mais agradáveis. E, já que estamos no tema, sempre lembra de conferir as condições da sua máquina antes de pegar a estrada!