Volkswagen T-Cross Extreme tem desconto de R$ 31.603 para PcD

O Volkswagen T-Cross Extreme está com tudo na linha 2026, pronto para brilhar nas vendas diretas, especialmente para quem tem alguma deficiência. É uma ótima chance para quem busca um SUV com aquele toque esportivo e funcionalidades modernas.

Recentemente, essa versão top de linha teve um ajuste de R$ 5 mil, e isso também impactou o preço para quem está na categoria PcD. No entanto, os números ainda estão dentro do limite de isenção de IPI de R$ 200 mil, e o público PcD pode contar com um bônus de fábrica que ajuda a aliviar um pouco o bolso.

Se você está nessa lista, o preço da versão Extreme 250 TSI sai por R$ 150.647,85. Durante uma promoção, a galera com deficiência pode adquirir por R$ 165.386,47, garantindo uma economia de R$ 31.603,53. Agrada, né? Importante lembrar que os preços podem ter variações, dependendo da sua região e dos opcionais escolhidos.

Entre janeiro e agosto de 2025, o T-Cross ficou no topo da lista dos SUVs mais vendidos no Brasil, com nada menos que 61.256 unidades emplacadas! O segundo lugar ficou com o Hyundai Creta, com 45.687, e na terceira posição temos o Toyota Corolla Cross, com 44.694. Se você está pensando em mudar de carro, é sempre bom ficar de olho nessas tendências.

Sob o capô, o T-Cross Extreme traz o mesmo motor da versão Highline, um 1.4 TSI flex que entrega 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Ele se comporta bem tanto com etanol quanto com gasolina e tem um câmbio automático de seis marchas — perfeito para quem está no trânsito e valoriza agilidade nas acelerações. Aliás, quem já pegou trânsito sabe como faz diferença um câmbio esperto.

E a lista de equipamentos não decepciona, não! O T-Cross Extreme vem recheado: painel digital de 10,25 polegadas, central multimídia VW Play de 10,1 polegadas, carregador de celular por indução, retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré, sensores de estacionamento e faróis de LED. É tecnologia e conforto na medida certa.

Quem quiser deixar o SUV ainda mais completo pode incluir um teto solar panorâmico por R$ 7.500. E para os fãs de estilo, ele vem com rodas diamantadas de 17 polegadas e um visual que não deixa a desejar, com detalhes em Preto Ninja.

Outra novidade bacana é a nova cor da carroceria: Verde Oliver, um tom fosco que chega para dar um destaque ainda maior ao visual do SUV. Também estão disponíveis cores como Preto Ninja, Branco Puro e Cinza Platinum.

Se você ama carros e está buscando um SUV que une estilo, tecnologia e conforto, o Volkswagen T-Cross Extreme é uma opção bem interessante.