Chevrolet Tracker LT tem desconto de R$ 29,1 mil para PcD

O Chevrolet Tracker LT está com um super desconto para pessoas com deficiência, uma oportunidade bem legal dentro da campanha de vendas diretas da marca que rola em todo o Brasil. Essa versão, que é uma das mais buscadas pelo seu custo-benefício, na linha 2026 agora vem com uma central multimídia de 11 polegadas que se integra a um painel digital de 8 polegadas. Olha isso, hein? É tecnologia na palma da mão!

Para quem se encaixa nas condições até o dia 30 de setembro, tem isenção total de IPI e ainda um bônus de fábrica. O Tracker LT 1.0 Turbo automático custa normalmente R$ 155.040,00, mas para PcD, a facada diminui para R$ 125.915,00. Uma baita economia de R$ 29.125,00. É sempre bom lembrar que os preços podem variar conforme a região, cor e opções que você escolher.

Aliás, falando em números, de janeiro a agosto de 2025, o Chevrolet Tracker vendeu 39.159 unidades segundo a Fenabrave. Mesmo assim, não conseguiu superar o Volkswagen T-Cross, que emplacou 61.256 unidades, e o Hyundai Creta, que ficou com 45.687. É a disputa saudável no mercado de SUVs!

O motor 1.0 turbo flex de três cilindros continua no Tracker LT 2026, mas agora com um pouquinho menos de potência em relação ao modelo do ano passado. Ele entrega 115,5 cv tanto com gasolina quanto com etanol, além de torque de 18,9 kgfm e 18,3 kgfm respectivamente.

Internamente, o Tracker LT oferece um acabamento que faz o trabalho, mas usa um bom tanto de plástico rígido no painel, portas e console. No dia a dia, ele se sente bem, especialmente para quem curte dirigir em uma posição mais alta. E se você gosta de estar mais perto do chão, o assento se ajusta bem para essa posição também. É como dizem: cada um tem o seu jeito de dirigir!

Com 2,57 metros de entre-eixos, o espaço interno do Tracker 2026 não é um dos maiores do mercado. Ele consegue acomodar confortavelmente até quatro adultos, mas o que realmente brilha é o porta-malas de 393 litros, que é super prático para as viagens de fim de semana.

Na segurança e tecnologia, o Tracker não deixa a desejar. Todas as versões vêm com seis airbags, faróis de LED com acendimento automático, Wi-Fi nativo, sistema OnStar e sensores de estacionamento traseiros. Para quem já pegou trânsito intenso, sabe como esses recursos podem facilitar a vida na cidade!

Chevrolet Tracker LT para PcD em setembro de 2025:

Versões Preços de tabela Preços para PcD Descontos LT 1.0 Turbo AT R$ 155.040,00 R$ 125.915,00 R$ 29.125,00

Aqui está o resumo do que você precisa saber para aproveitar essa chance!