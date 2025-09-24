Renault Kwid elétrico apresenta novo visual para competir com Dolphin Mini

O Renault Kwid E-Tech, a versão elétrica do famoso subcompacto que está nas ruas brasileiras, vai receber uma grande transformação. Isso mesmo! Para competir com rivais como o BYD Dolphin Mini, ele promete novidades que vão atrair ainda mais atenção. Atualmente, o modelo já está passando por testes em Curitiba (PR) e pode ser uma das grandes estrelas no Salão do Automóvel de São Paulo, que rola entre os dias 22 e 30 de novembro.

Lançado em 2022 com o preço de R$ 146.990, o Kwid elétrico teve que se reposicionar no mercado. Agora, ele parte de R$ 99.990, se tornando o carro elétrico mais acessível do Brasil. Porém, mesmo com essa redução, não conseguiu ganhar espaço de volta diante de modelos mais contemporâneos, como o mencionado BYD.

Reestilização a Caminho

Para dar um up na competitividade, a Renault está preparando uma reestilização que se inspira no europeu Dacia Spring, que utiliza a mesma base. As mudanças são bem legais: novos faróis em LED com um charmoso design em “Y”, um para-choque com cara nova e lanternas que parecem se conectar através de uma barra preta. E as rodas? Também vão ganhar um estilo repaginado!

Os flagras do perfil @placaverde já mostraram que o carro está quase pronto, com detalhe para a camuflagem só nos logotipos. Embora mantenha a identidade visual da Renault, seu design agora segue mais de perto o do Dacia, trazendo uma aparência simples, mas muito mais atual.

O Que Tem Dentro?

Por fora as mudanças são empolgantes, mas e por dentro? O interior do hatch recebeu alguns toques interessantes. O painel passa a ter um quadro de instrumentos digital de 7 polegadas, e nas versões mais caras, uma central multimídia de 10″. Apesar dessa evolução, quem espera acabamentos luxuosos pode se decepcionar um pouco, já que os materiais ainda são bem simples, com predominância de plásticos rígidos.

No quesito segurança e conveniência, o Kwid E-Tech vem com uma nova leva de recursos. Você vai encontrar alerta de saída de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, sensores de estacionamento e até frenagem autônoma de emergência. Para você que é fã de dirigir de forma mais prática, o modelo terá um modo regenerativo, permitindo pilotar usando apenas um pedal, bem conveniente, não?

Mecanicamente, Sem Mudanças

Agora, se você estava esperando por uma atualização na parte mecânica, é bom ficar por dentro: o motor elétrico de 65 cv e a bateria de 26,8 kWh permanecerão os mesmos. Isso dá uma autonomia de até 185 km segundo o Inmetro. É verdade que isso ainda fica abaixo da concorrência, como o Dolphin Mini, que chega até 280 km com uma carga.

A previsão é que a nova versão do Kwid E-Tech chegue entre o final de 2025 e o começo de 2026. O preço deve aumentar um pouquinho em relação ao modelo atual, mas a expectativa é que ele continue sendo o elétrico mais barato do Brasil, agora com um visual renovado e mais equipamentos para enfrentar a concorrência.