Homem morre após ser atingido por peça em Bonito

Acidente em Mineradora em Bonito Resulta em Morte

Um homem de aproximadamente 45 anos faleceu na manhã de terça-feira, 23 de setembro, após ser atingido por uma peça de um britador de mandíbula em uma mineradora localizada em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu entre 9h e 10h, quando a vítima se aproximou do equipamento.

A peça que caiu sobre a cabeça do trabalhador era um eixo da abanadeira, que, segundo informações preliminares, já havia sido soldado anteriormente. Testemunhas relataram que o eixo apresentou uma falha estrutural antes de se romper, provocando a tragédia. Não há relatos sobre a presença de outros colegas de trabalho no momento do acidente.

Logo após a ocorrência, a perícia foi acionada para investigar as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, garantindo que a área fosse preservada para a coleta de evidências. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos de identificação e análise.

As autoridades da Polícia Civil iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente e determinar as responsabilidades envolvidas. A tragédia destaca a importância da segurança no trabalho, especialmente em ambientes industriais, onde o uso de maquinário pesado é comum.

As informações sobre o acidente ainda estão sendo apuradas, e mais detalhes podem surgir à medida que a investigação avança.