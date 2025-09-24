Coluna RC comemora aniversário de Stella Maris Gravina

Celebrações de Aniversário na Sociedade Local

Hoje, dia 24 de setembro, algumas personalidades da sociedade local estão em festa, celebrando mais um ano de vida e recebendo homenagens de amigos e familiares.

Stella Maris Gravina é uma das aniversariantes do dia. Ela é conhecida por sua elegância e charme entre os amigos e na comunidade. Além de seu estilo refinado, Stella é admirada pela generosidade e pelo carinho que demonstra a todos. Neste dia especial, Stella está cercada por pessoas queridas, que lhe desejam saúde, paz e muitas felicidades.

Outra figura que merece destaque é Ana Karina Villaca Monteiro, que completa mais um ano de vida na próxima quinta-feira, dia 25 de setembro. Ana é uma empresária reconhecida por seu dinamismo e competência. Para este novo ciclo, os votos são de muitas conquistas e realizações, que a ajudem a brilhar ainda mais em sua trajetória profissional e pessoal.

Já Ygor Schimanski, também aniversariante do dia 25, é conhecido por seu comprometimento e energia. Ao lado de sua esposa, Daniele Dobzynski, ele se prepara para celebrar esta data com amigos e familiares. Os votos para Ygor incluem felicidade e prosperidade em todas as áreas de sua vida.

Outra aniversariante do dia é Fernanda Camargo Kassab, que também celebra seu aniversário hoje, ao lado de seu marido Bruno Kassab. Fernanda se destaca por sua beleza radiante e simpatia, características que a tornam uma pessoa amada por todos. Para ela, os desejos são de alegrias e um ano repleto de realizações.

Por fim, o advogado Adriano Hass comemora seu aniversário nesta quarta-feira, também cercado por carinho e felicitações. Em uma foto ao lado de sua esposa, Andrea Hass, Adriano é celebrado por sua trajetória e pelos momentos especiais que compartilha com sua família. Os votos recebidos são de uma vida repleta de sucessos e dias memoráveis.

Cada um desses indivíduos representa não apenas a celebração de mais um ano de vida, mas também a importância das relações e das histórias que constróem em sua trajetória. A comunidade se une para desejar saúde, amor e alegrias a todos os aniversariantes.