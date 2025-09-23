Trailer de “Três Graças” mostra história de três gerações mulheres

A Globo revelou na última terça-feira, dia 23 de setembro, o trailer da novela "Três Graças", que marca o retorno do autor Aguinaldo Silva à programação da emissora. A estreia está marcada para o dia 20 de outubro, quando a nova trama substituirá o remake de "Vale Tudo".

Enredo: três gerações unidas por laços familiares

A história gira em torno de Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte, que vive na comunidade fictícia de Chacrinha, em São Paulo. A novela aborda a experiência de três gerações de mulheres que enfrentam a maternidade sozinha na adolescência.

As personagens principais incluem:

Lígia Maria das Graças , interpretada por Dira Paes, que é a matriarca da família. Ela passa por dificuldades após o pai da sua filha, Joaquim (Marcos Palmeira), se recusar a assumir a paternidade.

Gerluce , filha de Lígia, que acaba repetindo a história ao se envolver com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), um chefão do crime na favela.

Joélly Maria das Graças, interpretada por Alana Cabral, é a neta de Lígia e, aos 15 anos, descobre que está grávida de Raul (Paulo Mendes), um jovem de classe alta que se aproxima da comunidade em busca de drogas.

A descoberta da gravidez precoce traz à tona uma série de conflitos familiares e sociais, além de questões como desigualdade e sobrevivência em áreas periféricas.

Conflitos importam na história

A novela destaca a luta entre o bem e o mal, retratando a corrupção que se alimenta da miséria e o esforço das mulheres para quebrar ciclos de injustiça. A relação entre Gerluce e sua filha é um dos principais temas emocionais da narrativa, marcada por amor, mas também por tensões.

Com elementos de drama, romance, mistério e até humor, Aguinaldo Silva resgata a essência do melodrama brasileiro, enquanto aborda temas contemporâneos como a gravidez na adolescência e a violência nas cidades.

Elenco e produção

Além das protagonistas mencionadas, o elenco conta com Grazi Massafera, que interpreta Arminda, patroa de Gerluce e mãe de Raul, acarretando conflitos entre as duas famílias.

"Três Graças" é uma obra de Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.

Expectativas para a estreia

A novela, que será exibida às 21h a partir de 20 de outubro, promete trazer uma combinação de tradição e inovação. Aguinaldo Silva, conhecido por novelas de sucesso como "Senhora do Destino" e "Império", promete trazer uma crítica social envolvente sem deixar de lado o apelo popular.