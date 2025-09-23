Filho de Carlison Jansen reage ao ver pai baleado

Na noite de segunda-feira (22), o advogado criminalista Carlison Jansen, de 34 anos, foi baleado em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Flávio Johnson, em frente à sua residência, enquanto o advogado estava acompanhado de sua tia e seu filho mais velho, de sete anos.

De acordo com informações, um motociclista parou em frente à casa e chamou Carlison para conversar. Assim que ele saiu de casa, o atirador disparou duas vezes. Câmeras de segurança registraram a cena, incluindo a fuga do criminoso em uma motocicleta. Após ser atingido, Carlison foi socorrido pelo padrasto e levado ao hospital, inicialmente, e logo transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ele passou por uma cirurgia delicada durante a noite, mas não resistiu aos ferimentos.

O momento do crime foi presenciado pela criança, que ficou em estado de choque e gritou: “Mataram o meu pai!”. A tia de Carlison que o acompanhava no momento dos disparos não foi atingida. A esposa do advogado, que está grávida, aguarda o nascimento do segundo filho do casal na próxima semana.

A motivação para o ataque ainda não foi esclarecida e a polícia já está em busca do motociclista que fugiu após o crime.

A morte de Carlison gerou grande comoção. O local onde ele trabalhava divulgou uma nota de pesar, solicitando orações pelos familiares. Um amigo também expressou suas condolências, lembrando Carlison como um profissional exemplar e dedicado à família.

Esta tragédia chama a atenção para a crescente violência enfrentada em diversas comunidades, reflexão que é necessária em tempos difíceis como esses.