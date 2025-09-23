Globoplay estreia série Vermelho Sangue sobre ciência e vampiros

A nova série “Vermelho Sangue” estreia no Globoplay em 2 de outubro deste ano. Com uma mistura de mistério, ciência e seres fantásticos, a produção traz à tona questões importantes sobre família e identidade. A história gira em torno de Carol, interpretada por Heloísa Jorge, uma cientista que é mãe protetora de Luna, vivida por Letícia Vieira. Luna é uma jovem de 20 anos que se transforma em loba-guará a cada lua cheia.

A busca de Carol por uma solução para “curar” a filha destaca a dinâmica familiar. Heloísa comenta que a série, embora envolta em fantasia, propõe reflexões sobre os desafios que muitos enfrentam em suas relações familiares.

Nesse cenário, Carol atrai a atenção de Otto, interpretado por Rodrigo Lombardi, e dos vampiros Michel e Celina, vividos por Pedro Alves e Laura Dutra, respectivamente. Os vampiros, que aparentam ser estudantes normais do Instituto de Biologia de Guarambá, têm segredos obscuros. Eles tentam coletar material genético de Luna com o objetivo de realizar experimentos que beneficiem a sua espécie. Lombardi destaca a complexidade das relações entre os personagens, que podem parecer interesseiras ou sinceras.

A personagem Luna enfrenta a solidão, característica do lobo-guará, um ícone do Cerrado brasileiro. Ela lembra o espectador que, assim como essa espécie, também pode se sentir vulnerável e isolada no convívio humano. Além de lidar com a transformação que a define, Luna tem que suportar a ausência do pai, que desapareceu quando ela era pequena.

Celina e Michel são corporativos e manipuladores, sendo transformados pela poderosa Elizabeta, líder de um clã e da empresa VPTech, que financia o instituto. Celina vê Luna como um objeto de estudo, pois acredita que ela possui uma característica que poderia ajudá-la a resistir à luz solar. Laura, a atriz que interpreta Celina, ressalta a frieza da personagem em relação ao que ela considera uma oportunidade científica.

A relação entre Luna e Michel se transforma em um romance inesperado. Michel revive sentimentos há muito perdidos e, com Luna, redescobre a humanidade que pensava ter deixado para trás. Pedro Alves explica que Luna representa um desafio significativo para ele, não apenas por suas habilidades únicas, mas também por sua luta interna em aceitar sua verdadeira natureza.

A primeira temporada de “Vermelho Sangue” contará com 10 episódios e já há uma segunda temporada confirmada para 2026, que irá continuar a desenvolver as histórias de Luna, Flora, Michel e Celina.

A série é obra de Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa e produção de Erika da Matta e Lucas Zardo. O elenco inclui nomes como Ana Clara, Bete Mendes, Fafá Renó, Flávio Souza e Rogeann Bibiano.

“Vermelho Sangue” também toca em temas relevantes como bioética, pesquisa genética e os desafios do consentimento em experimentos, criando um cenário rico para discussões sobre limites morais e éticos. Assim, a série busca captar a atenção não apenas pelo enredo de ficção, mas pelas importantes reflexões que traz.