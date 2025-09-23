Toyota suspende lançamento do Yaris Cross após tempestade

As fortes chuvas que caíram em São Paulo na última segunda-feira (22) causaram um verdadeiro caos na fábrica da Toyota em Porto Feliz. Os ventos intensos destelharam galpões, alagaram áreas e danificaram equipamentos. A situação levou a montadora a suspender a produção por um período ainda indeterminado, algo que todo apaixonado por carros sabe que pode impactar tanto a disponibilidade de modelos quanto a operação da fábrica.

Na tarde de terça-feira (23), a Toyota confirmou oficialmente que as atividades foram paralisadas. A prioridade agora é cuidar da segurança dos colaboradores — algo que é indispensável em momentos como esse. E, para a sorte de todos, felizmente não houve vítimas.

Funcionários compartilharam imagens que mostram o tamanho do estrago: partes do teto foram arrancadas e o chão estava coberto de água. A Defesa Civil já isolou a área para realizar vistorias, enquanto a empresa deve preparar um relatório sobre os danos e os reparos necessários.

A fábrica de Porto Feliz, que foi inaugurada em 2016, é uma peça-chave na estratégia da Toyota. É de lá que saem os motores 2.0 flex que equipam modelos populares como o Corolla e o Corolla Cross, além de conjuntos híbridos. Também seria a responsável pela produção do motor 1.5 híbrido flex do Yaris Cross, um SUV que estava previsto para estrear em breve no Brasil.

O Yaris Cross era a grande novidade que a Toyota preparou para este ano, com lançamento agendado para outubro. Com a paralisação da fábrica, a apresentação foi cancelada e não há previsão de quando ela poderá ser realizada.

Mesmo com a produção do Yaris Cross sendo feita em Sorocaba, a dependência dos motores fabricados em Porto Feliz é evidente. Isso levanta preocupações sobre possíveis atrasos na linha do Corolla, especialmente nas versões equipadas com o motor 2.0 flex.

Essa nova versão do Yaris Cross vai substituir os antigos modelos Yaris hatch e sedã, que já se foram do mercado. O SUV chega para competir em um segmento bem disputado, com rivais como o VW T-Cross, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. Ele oferece opções flex e híbrida, prometendo um consumo acima de 20 km/l — o que é um sonho para quem vive na estrada.

Entre as características que devem deixar os entusiastas de carros animados estão os itens de segurança e tecnologia. Se o modelo seguir o padrão do que foi apresentado na Tailândia, contará com seis airbags, uma central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático adaptativo e faróis full LED automáticos, além de um porta-malas de 471 litros — espaço mais do que suficiente para uma escapada no fim de semana com a família.

Apesar desse contratempo, a Toyota garantiu que dará todo o apoio necessário aos funcionários da fábrica e agradeceu as mensagens de apoio que vêm recebendo. Agora, estamos todos na expectativa de como será a reestruturação da fábrica e de um novo cronograma para o aguardadíssimo Yaris Cross.