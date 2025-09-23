Lançamento do Toyota Yaris Cross 2026 é adiado

Na última segunda-feira (22/09), um forte temporal deu uma sacudida na fábrica da Toyota em Porto Feliz, SP. E isso não foi só um dia de chuva qualquer; ventos potentes causaram estragos que afetaram a produção. O resultado? O lançamento do esperado Toyota Yaris Cross 2026, que já estava programado para outubro, teve que ser adiando. A própria Toyota confirmou essa mudança, e a expectativa agora é de que novas datas sejam divulgadas em breve.

A planta de Porto Feliz é responsável por fabricar motores que vão parar em diversos modelos, como o Corolla e o Corolla Cross. O Yaris Cross, uma aposta da montadora nessa categoria de SUV compacto, agora enfrenta uma pausa inesperada devido aos danos severos na estrutura da fábrica.

A situação que se desenrolou foi bem preocupante, mas, felizmente, o Corpo de Bombeiros informou que apenas dez pessoas se feriram levemente. Todos já estão recebendo atendimento. A fábrica permanece interditada, enquanto a Defesa Civil faz a vistoria necessária.

O que aconteceu?

Para quem não sabe, Porto Feliz fica a apenas 130 km da capital paulista. E foi exatamente lá que o vento deu uma volta na estrutura da fábrica. O telhado praticamente voou, e até um carro foi capotado no pátio. Isso tudo deixa qualquer amante de carros apreensivo, né? A segurança foi prioridade, e a Toyota se destacou nesse sentido, garantindo que todos os colaboradores fossem bem atendidos.

Na Argentina, mais detalhes do Yaris Cross

Apesar dessa reviravolta no Brasil, o Yaris Cross 2026 já ganhou novos contornos na Argentina. O modelo está agendado para ser apresentado em 27 de novembro, e as notícias são bem empolgantes. Ele será oferecido em cinco versões, incluindo as opções híbridas, o que é um grande passo para a Toyota por aqui.

Esse SUV vai enfrentar pesos pesados como Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 e VW T-Cross, que têm preços que beiram os R$ 200 mil. Apresenta motor 1.5 aspirado de 106 cv nas versões de entrada e opções híbridas com combinação de motores a combustão e elétrico, permitindo, inclusive, que o carro funcione só na eletricidade por alguns quilômetros.

É sempre emocionante ver as montadoras se adaptando e expandindo suas ofertas no mercado. Com um design atraente e recursos de segurança robustos, como os seis airbags e o pacote Toyota Safety Sense, o Yaris Cross tá pronto para brigar de igual para igual na categoria.