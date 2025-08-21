Corumbá estende licitação para obras de R$ 7,3 milhões na orla

Revitalização da Orla do Porto em Corumbá: Licitação teve prazo prorrogado até 30 de setembro

A Prefeitura de Corumbá anunciou a prorrogação do prazo para a apresentação de propostas da Concorrência Eletrônica nº 03/2025. Esse processo visa contratar uma empresa para executar as obras de revitalização e urbanização da Orla Fluvial, especificamente no Setor 06. O valor estimado do contrato é de R$ 7.378.087,86, e a seleção será feita com base no menor preço global.

Com a nova data, as propostas agora devem ser enviadas até 30 de setembro de 2025, às 9h29. A abertura da sessão pública para leitura das propostas ocorrerá logo em seguida, às 9h30, no mesmo dia. O edital pode ser acessado no Portal da Transparência e na plataforma BLL Compras, ou os interessados podem solicitar uma cópia do documento pelo e-mail da Prefeitura.

As obras incluídas no projeto abrangem a área entre o estacionamento do Centro de Convenções e a estação de captação de água bruta do rio Paraguai. Entre as intervenções previstas estão a construção de quiosques padronizados, áreas dedicadas a eventos e feiras, um deck de contemplação e rampas de acessibilidade. Estas melhorias buscam impulsionar o turismo e o comércio local, ao mesmo tempo em que preservam a identidade cultural da região pantaneira.

A previsão é que as obras tenham uma duração de 12 meses, com a entrega programada para coincidir com as festividades de São João em 2026. Segundo a Prefeitura, o objetivo é modernizar a orla, valorizando a história e a paisagem do Pantanal sem perder suas características culturais. O projeto visa não apenas a melhoria da infraestrutura, mas também contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade.