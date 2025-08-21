1.080 cv: exclusividade em dose máxima para poucos

O Monterey Car Week, que acontece anualmente na Califórnia, é o verdadeiro paraíso para os amantes de automóveis. É lá que se reúnem alguns dos carros clássicos mais incríveis do mundo, mas também não faltam as novidades. Um dos eventos mais esperados da semana é o encontro de esportivos conhecido como The Quail, onde são apresentados carros-conceito e modelos superexclusivos.

Neste ano, um dos destaques foi o Fenomeno, o mais recente supercarro da Lamborghini com produção limitada. Esses modelos são chamados de “few-offs” e não se tratam apenas de versões repaginadas de carros já existentes. Eles trazem tecnologias inovadoras, como os instrumentos digitais do lendário Reventón e o sistema híbrido do Sián.

A Lamborghini já tem uma tradição de modelos limitados que começou em 2007 com o Reventón, seguido por outros sucessos como o Sesto Elemento e o Veneno. Recentemente, também mostraram o Countach LPI 800-4 e a versão Roadster do Centenario no The Quail. Agora, com o Fenomeno, a marca promete continuar essa herança.

O Fenomeno foi oficialmente apresentado em 15 de agosto em um lounge exclusivo e só terá 30 unidades, sendo que 29 já têm dono e uma delas vai para o museu da fábrica em Sant’Agata Bolognese. O preço? Esse mistério fica só com os compradores que já foram selecionados.

O mais potente dos Lamborghini

O nome Fenomeno não é uma homenagem ao Ronaldo, mas sim a um touro mexicano famoso por sua coragem. Este carro é o mais poderoso Lamborghini de rua até hoje, com 1.080 cv! Ele é baseado no modelo Revuelto, que já tem 1.001 cv. Para extrair mais potência, a Lamborghini optou por um sistema híbrido com uma bateria de 7 kWh, dobrando a capacidade da bateria original.

A mágica acontece com 835 cv provenientes do motor V12 aspirado, e mais 245 cv gerados por três motores elétricos — dois na frente e um junto à transmissão. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 2,4 segundos, e a velocidade máxima ultrapassa os 350 km/h. Para controlar toda essa potência, ele vem equipado com freios CCM-R, que são a evolução dos freios de carbono-cerâmica usados em supercarros.

Hipertudo

O design do Fenomeno foi todo pensado pela equipe do Centro Stile da Lamborghini, que colocou a assinatura de Mitja Borkert, seu chefe de design. As linhas caprichadas trazem um estilo “hiper-elegante”, com destaque para a traseira que foi projetada com um design “rabo de pato” e lanternas verticais em forma de Y. Cada detalhe, como as enormes passagens de ar, foi pensado para melhorar o downforce e a aerodinâmica.

Além de seu motor central exposto, o carro também conta com uma aparência musculosa, pois todos os painéis são de fibra de carbono. O interior, mais minimalista e leve, traz painéis de porta em fibra de carbono, além de um painel central com um design futurista.

Essa combinação de potência, tecnologia e design faz do Fenomeno um verdadeiro símbolo do que a Lamborghini representa. E a cada novo lançamento, a marca mostra que está sempre à frente, honrando sua tradição enquanto inova para o futuro da performance automotiva.