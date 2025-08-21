Mundo Automotivo

Nissan diminui preço do Kicks Play em R$ 29.200 para PcD em agosto

O Nissan Kicks Play está na pista, disponível para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD), e vem com novidades nos preços! Se você está de olho em um SUV prático e moderno, vale a pena conferir as opções até 31 de agosto. Nesse período, a versão Active Plus CVT oferece isenção total de IPI e ICMS proporcional, enquanto os outros modelos têm apenas desconto no imposto federal e um bônus de fábrica.

A versão de entrada Active Plus CVT chega com um preço de tabela de R$ 117.990,00. Mas para o público PcD, esse valor fica bem mais atraente: R$ 90.990,00! Isso significa um desconto total de R$ 27.000,00. Já a versão Sense CVT, que custa R$ 131.590,00 no geral, será sua por R$ 107.590,00 no programa PcD. Aqui, o desconto total é de R$ 24.000,00.

Agora, se você quiser dar um passo a mais e levar o modelo topo de linha, o Advance Plus CVT, este tem preço de tabela de R$ 150.190,00, mas para PcD ele sai por apenas R$ 120.990,00. Isso resulta em um abatimento de R$ 29.200,00, incluindo IPI e bônus de fábrica. Todos os preços são para os modelos com pintura sólida; se você optar por uma cor metálica ou perolizada, vai precisar desembolsar mais R$ 2.000,00.

Fazendo uma observação do dia a dia, lembre-se: quem dirige muito sabe que uma boa pintura pode fazer a diferença na hora de valorizar o carro na revenda ou simplesmente para manter aquele visual arrumado!

O motor do Kicks Play é o tradicional 1.6 flex aspirado, que entrega até 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque com etanol, ou 110 cv e 15,2 kgfm com gasolina. É bom saber que o desempenho se mantém, e quem já é fã do modelo pode continuar tranquilo.

No quesito vendas, o Kicks mostrou que ainda tem fôlego: em julho, emplacou 6.341 unidades, um crescimento considerável de 82,9% em relação ao mês anterior. Mas mesmo assim, não conseguiu superar o Volkswagen T-Cross, que liderou com 9.022 unidades. O Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross também estavam na disputa, respectivamente com 7.856 e 6.866 emplacamentos.

Para quem está considerando um Kicks Play, as opções de preços e as isenções disponíveis são um golasso! É sempre bom estar por dentro dessas novidades, principalmente quando se trata de economizar no investimento do seu novo companheiro de estrada.

