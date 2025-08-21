VW T-Cross 200 TSI tem preço promocional na Tera

Com as novas ofertas do programa Carro Sustentável, o VW T-Cross está chamando a atenção de quem ama SUV. O T-Cross, que antes custava R$ 144.854, agora pode ser adquirido por R$ 137.854. Isso significa um desconto total de R$ 17.135! É uma ótima oportunidade para quem estava planejando a compra de um carro novo.

E para quem estava de olho no VW Tera, saiba que ele está custando R$ 141.890, ou seja, o T-Cross ficou ainda mais atrativo com o novo preço, especialmente quando falamos do custo-benefício.

### Financiamento Atraente

Se você estiver pensando em financiar, a Volkswagen oferece uma entrada de 60% — isso dá cerca de R$ 82.712. Depois, são 24 parcelas mensais de R$ 2.401,78, tudo isso com taxa de 0% de juros. Mas vale lembrar que, ao considerar essa opção, é preciso olhar para outros encargos, como o IOF e a taxa de cadastro. No fim das contas, o custo total do veículo acaba em R$ 140.355,03.

### Desempenho e Equipamentos

O T-Cross 1.0 200 TSI é um carro que realmente se destaca. Ele tem um motor flex, turbo e três cilindros, entregando até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. O torque também impressiona, chegando a 20,4 kgfm. A transmissão automática de 6 marchas proporciona uma direção suave, perfeita para o dia a dia nas grandes cidades.

Para quem gosta de modernidade, a versão 200 TSI vem equipada com seis airbags, faróis em LED, e um volante multifuncional com revestimento em couro. E quem já pegou um trânsito pesado sabe como essas facilidades fazem diferença, né?

### O Queridinho do Público

Desde seu lançamento em 2019, o T-Cross conquistou o coração dos brasileiros, rapidamente se tornando um dos SUVs mais vendidos do país. Ele é elogiado pelo ótimo aproveitamento de espaço interno, além das opções de motores que vão de 1.0 a 1.4 turbinas. O modelo atende a diferentes perfis, desde a versão Sense, pensada para o público PcD, até a Extreme, que traz itens de série como painel digital e teto solar panorâmico.

Até julho de 2025, já foram emplacadas 209.996 unidades do T-Cross, o que mostra que ele não é apenas uma moda passageira — é uma escolha sólida para quem busca um SUV confiável e bem equipado.

Então, se você está pensando em trocar de carro e curte um SUV que entrega estilo e desempenho, vale a pena conferir o T-Cross e aproveitar todos esses descontos e condições especiais!