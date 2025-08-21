Êta mundo melhor! conquista audiência na faixa das seis

Êta Mundo Melhor! se destaca na audiência das 18h na Globo

A novela Êta Mundo Melhor!, que estreou no final de junho, está se consolidando como um grande sucesso na faixa das 18h da Globo. Com quase dois meses no ar, a trama vem registrando uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media. Esse é o melhor desempenho para o horário desde 2020.

A audiência alcançada coloca a novela à frente de outras produções recentes que foram exibidas nesse mesmo horário. Por exemplo, Êta Mundo Melhor! já superou novelas como Amor Perfeito (19,5), Mar do Sertão (19,2) e Além da Ilusão (19,0). Além disso, também deixou para trás produções que tiveram menor desempenho, como Garota do Momento (18,1) e Nos Tempos do Imperador (16,9).

Se a tendência de crescimento continuar, é possível que a novela alcance ou até ultrapasse a marca de Flor do Caribe, que teve uma média de 20,1 pontos durante a pandemia de Covid-19.

Os 30 primeiros capítulos de Êta Mundo Melhor! foram escritos por Walcyr Carrasco, conhecido por suas obras de sucesso como O Outro Lado do Paraíso e Verdades Secretas. A continuidade da história está nas mãos de Mauro Wilson, que trabalha em colaboração com a diretora artística Amora Mautner. Essa combinação de profissionais experientes é considerada um dos fatores para a boa recepção da trama pelo público.

Além disso, a novela está planejada para ser uma das mais longas da faixa das 18h nos últimos anos, com 208 capítulos previstos até 27 de fevereiro de 2026. O formato extenso mostra a confiança da emissora na popularidade da trama.

Próxima novela já definida

A Globo já está se preparando para a sucessora de Êta Mundo Melhor!: a novela A Nobreza do Amor, escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer. A estreia está agendada para março de 2026, e o elenco começará a ser escalado. Um dos destaques é a reserva do ator Lázaro Ramos para interpretar o vilão, o que gera uma expectativa crescente em relação à nova produção.