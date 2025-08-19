Casa e Jardim

Estas plantas não atraem lagartas para seu jardim: veja como expulsá-las de vez!

As lagartas são insetos que podem acabar com as plantações, já que precisam se alimentar muito para se transformar em borboletas ou mariposas.

As lagartas causam diversos problemas nos jardins, afetando a saúde das plantas e o equilíbrio do ecossistema doméstico. Elas consomem folhas, brotos e flores, reduzindo a capacidade de fotossíntese das plantas e prejudicando o crescimento.

Além disso, infestações intensas comprometem a produção de frutos e podem levar à morte de espécies mais delicadas. A presença desses insetos aumenta o risco de doenças, pois folhas danificadas tornam-se porta de entrada para fungos e bactérias.

O controle inadequado das lagartas prejudica ainda mais o solo, já que o uso excessivo de pesticidas químicos altera sua fertilidade. Por isso, é essencial identificar métodos naturais e eficientes para afastá-las, preservando a saúde do jardim e garantindo a estética e produtividade das plantas.

5 plantas que afastam lagartas do jardim

Diversas plantas atuam como repelentes naturais, mantendo as lagartas longe e protegendo as demais espécies. Ao cultivar essas plantas, o jardineiro cria um ambiente menos atrativo para os insetos, reduzindo a necessidade de produtos químicos.

Hortelã

A hortelã libera um aroma intenso que confunde o olfato das lagartas, dificultando que localizem folhas e brotos. Plantar hortelã em vasos próximos às áreas mais sensíveis do jardim ajuda a manter os insetos afastados. Além disso, seu cultivo exige pouca manutenção e pode ser utilizado em chás e temperos.

Manjericão

O manjericão exala óleos essenciais que repelem naturalmente as lagartas, especialmente próximas a tomates e pimentões, que são alvos frequentes desses insetos. Colocá-lo entre canteiros ou junto às plantas vulneráveis cria uma barreira aromática eficaz. O manjericão também atrai abelhas.

Calêndula

A calêndula atua como planta companheira, liberando substâncias químicas que afastam lagartas e outros insetos. Seu cultivo próximo a hortaliças e flores ornamentais reduz danos sem prejudicar o solo ou a biodiversidade. Além disso, a calêndula possui flores vistosas que valorizam o jardim.

Alecrim

O alecrim emite um cheiro forte que dificulta a aproximação das lagartas e inibe a alimentação desses insetos. Plantá-lo ao redor de hortas ou vasos estratégicos protege espécies mais delicadas. O alecrim também oferece folhas aromáticas para uso culinário e medicinal, agregando utilidade e beleza.

Tomilho

O tomilho libera compostos naturais que afastam as lagartas e ajudam a prevenir infestações futuras. Ele se adapta bem a diferentes tipos de solo e pode ser cultivado em canteiros ou bordaduras do jardim. Além de proteção, o tomilho serve como condimento e atrai polinizadores.

Outras formas de espantar lagartas

Além de cultivar plantas repelentes, existem estratégias complementares que ajudam a controlar a presença de lagartas de forma natural e eficaz. Seguir essas dicas auxilia na manutenção do jardim e evita danos irreversíveis às plantas.

  • Inspecione as plantas regularmente, removendo manualmente as lagartas e ovos para reduzir a população antes que se espalhe.
  • Utilize barreiras físicas, como redes ou telas finas, para impedir que as lagartas alcancem folhas e flores.
  • Introduza inimigos naturais, como joaninhas e aves, que se alimentam de lagartas e ajudam a equilibrar o ecossistema.
  • Prepare sprays naturais com alho, pimenta ou sabão neutro, aplicando nas folhas para repelir os insetos sem prejudicar as plantas.
  • Mantenha o solo saudável e bem adubado, fortalecendo as plantas, que tornam-se mais resistentes a ataques e infestações.

Aplicando essas medidas combinadas com o plantio de espécies repelentes, o jardineiro controla as lagartas de forma eficiente, preserva a estética do espaço verde e reduz a necessidade de pesticidas químicos. O resultado é um jardim mais saudável, produtivo e visualmente agradável.

