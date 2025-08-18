Jeep Commander 2026 lança preço R$ 20 mil mais baixo

A Jeep revelou o Commander 2026 em um cenário incrível nas montanhas de Mendoza, na Argentina. O evento reuniu jornalistas e concessionários, todos ansiosos para ver o desempenho do SUV em diversos terrenos, do asfalto liso a trilhas mais desafiadoras. Quem não adora levar um carro que se saiu bem em um teste duríssimo? E não é pra menos, já que estamos falando do primeiro Jeep totalmente desenvolvido e produzido aqui no Brasil, que contabiliza mais de 70 mil unidades vendidas desde seu lançamento em 2021.

Agora, falando das novidades do novo modelo, as mudanças visuais são discretas, mas fazem toda a diferença. Na parte da frente, os faróis ganharam luzes diurnas em LED, a grade ficou mais clean e o para-choque mais robusto. Na traseira, uma barra de LED conecta as lanternas, seguindo a onda atual dos SUVs. Ah, e as rodas também foram redesenhadas para dar um charme a mais.

Novidades Internas e Versatilidade

Uma das grandes sacadas do novo Commander é que todas as versões contam com sete lugares. A Jeep decidiu deixar de lado a versão de cinco lugares, que não estava fazendo tanto sucesso. A ideia é que quem compra um SUV desse tipo valorize a versatilidade — mesmo que a terceira fileira de assentos seja usada só de vez em quando. O porta-malas é outro destaque, variando de 233 litros quando todos os assentos estão ocupados até impressionantes 1.760 litros quando a terceira fileira está rebatida.

Conforto e Tecnologia

Dentro do carro, o Commander preserva a central multimídia de 10,1” e o painel digital de 10,25”. Porém, agora com novos materiais de acabamento que trazem um toque mais sofisticado. Em algumas versões, encontramos o novo seletor de câmbio giratório, que já faz sucesso em outros modelos da marca, como a Ram Rampage. E não podemos esquecer do sistema de câmeras 360°, disponível nas versões Overland e Blackhawk, que certamente vai ajudar na hora de estacionar ou enfrentar um obstáculo mais complicado.

A motorização continua com opções bem robustas: um motor 1.3 turbo flex de 176 cv e tração 4×2, um 2.2 turbodiesel de 200 cv com tração 4×4, e um 2.0 turbo a gasolina de 272 cv, exclusivo da versão Blackhawk, também com tração 4×4. Os câmbios são automáticos, variando entre 6 e 9 marchas, dependendo do motor escolhido.

Simplicidade e Preço Atraente

A Jeep simplificou o catálogo, reduzindo de seis para cinco versões: Longitude, Limited e Overland (todas com motor 1.3 flex), além da Overland turbodiesel e da sport Blackhawk. Os preços também foram ajustados, variando de R$ 220.990 a R$ 324.990, o que significa uma redução de até R$ 19.500 em relação ao modelo de 2025.

Segurança e Tecnologia a Bordo

Quando o assunto é segurança, o novo Commander não deixa nada a desejar. Todas as versões vêm equipadas com sistemas ADAS de nível 2, incluindo piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática e assistente de permanência em faixa. São até 7 airbags, garantindo a proteção de todos dentro do carro, algo fundamental em qualquer viagem.

As mudanças que a Jeep trouxe para o Commander 2026 visam torná-lo mais competitivo no mercado de SUVs médios e grandes, especialmente contra os populares híbridos de fabricantes como BYD e GWM. A marca acredita que o Commander continua sendo uma verdadeira vitrine de sofisticação e espaço dentro de sua linha aqui na região.