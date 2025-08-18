Aliel Machado divulga 20 novas casas populares em Ventania

O deputado federal Aliel Machado, juntamente com o prefeito de Ventania, Zelio Bittencourt, e a vice-prefeita Ione Camargo, anunciou a construção de 20 novas moradias populares para a cidade. A reunião ocorreu em Brasília e o investimento total será de aproximadamente R$ 3 milhões.

As novas casas serão erigidas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal. Aliel destacou que as moradias não terão custo para as famílias beneficiadas, ressaltando que a assistência se destina a cidadãos que mais precisam, abrangendo a Faixa 1 do programa habitacional.

Durante o anúncio, o prefeito Zelio Bittencourt enfatizou a importância da parceria com o vereador Tião do Grampo, que atuou ao lado do deputado para garantir esse recurso para a população. Ele afirmou: “O projeto vai transformar a vida de muitas famílias ventanienses. Agradecemos ao deputado Aliel Machado, ao vereador Tião do Grampo e ao Governo Federal por acreditarem e investirem no futuro de Ventania”.

Além da habitação, o prefeito e a vice-prefeita se reuniram no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em busca de novos investimentos na área educacional, reforçando o compromisso com o futuro das crianças e jovens do município.

Aliel também ressaltou o trabalho ativo da Administração Municipal. “A Prefeitura está desenvolvendo muitos projetos. O prefeito Zelio está trabalhando em Curitiba e Brasília, o que demonstra o respeito que temos pela cidade e reforça nossa parceria com o município”, concluiu.

Outros investimentos também foram garantidos. Em colaboração com o deputado federal Fernando Giacobo, Ventania receberá R$ 4 milhões adicionais. Dessa quantia, R$ 2 milhões serão destinados à compra de um britador, R$ 800 mil para a reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Obras, e R$ 1,2 milhão para melhorar a infraestrutura do Centro de Eventos Municipal Adilson Bobek.