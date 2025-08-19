Citroën Basalt terá nova série especial Dark Edition em breve

Após a chegada das versões aventureiras XTR para o C3 e o Aircross, a Citroën não para e prepara uma nova edição especial do seu SUV cupê, o Basalt. Batizada de Dark Edition, essa versão promete um visual mais ousado, com detalhes escurecidos e um acabamento diferenciado. A marca ainda não revelou todos os detalhes, mas já dá para ter uma ideia do que esperar.

Por enquanto, a data de lançamento está em aberto, mas já podemos olhar para o que foi feito na Índia, onde o Basalt recebeu essa configuração em abril de 2025. Por lá, a Dark Edition trazedetalhes interessantes, como rodas de liga leve diamantadas, uma antena menor e logotipos em preto, que dão um toque mais sofisticado ao visual.

Interior com Estilo

Quando falamos de um carro, o interior é tudo, não é mesmo? No Basalt vendido na Índia, o painel ganhou um acabamento em couro sintético, com costuras vermelhas que também aparecem nos bancos e no volante. Essa combinação cria uma atmosfera mais sofisticada e escura, deixando o ambiente bem mais convidativo. Para quem curte um toquezinho personalizado no interior do carro, isso é um baita diferencial!

Mas nem tudo que brilha por lá pode vir para cá. Não é muito provável que a versão brasileira traga faróis full LED nem as mudanças nos comandos dos vidros elétricos, que na versão indiana foram realocados para as portas em vez de ficarem no console central. Essa questão dos comandos tem gerado críticas por aqui, então quem sabe em um futuro facelift isso não mude?

Performance e Motorização

Agora, se você é fã de performance, a série especial pode trazer uma boa surpresa. Seguindo o exemplo indiano, a Dark Edition deve ser equipada com o motor 1.2 PureTech turbo, que por lá oferece 110 cv de potência. E se você curte câmbio manual, aí está a opção de 6 marchas, com torque de 19,3 kgfm. Para quem prefere automático, a versão de 6 marchas traz um torque ainda maior, de 20,9 kgfm. Tudo isso com tração dianteira, claro.

No Brasil, a história é um pouco diferente. Aqui, a versão mais potente do Basalt vem equipada com motor 1.0 turbo T200. Ele gera até 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol, sempre acoplado a um câmbio CVT que simula sete marchas. O torque fica na casa dos 20,4 kgfm em ambas as opções de combustível.

Um Novo Membro da Família C-Cubed

E não esqueçamos que o Basalt é o caçula da família C-Cubed, que conta também com o hatch C3 e o SUV Aircross. Como chegou ao mercado há menos de um ano, é natural que ele seja o último a receber mudanças mais profundas.

Enquanto isso, ficamos a postos para ver o que essa Dark Edition vai realmente trazer para nós. Agregando estilo e performance, ela promete agradar aos amantes de SUVs que buscam inovação e, claro, um design mais imponente nas ruas.