Números consolidados de 18 de agosto de 2025

A recente estreia de Leo Dias na Band trouxe um aumento significativo nos índices do programa Melhor da Tarde, que registrou o seu melhor desempenho do ano.

Na Globo, a novela Vale Tudo, remasterizada por Manuela Dias, também superou as expectativas, alcançando picos de 29 pontos. Esse resultado ocorreu durante uma cena impactante em que a personagem Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, se joga da escadaria do Theatro Municipal, tentando se livrar do bebê que espera de César, papel de Cauã Reymond.

Outro destaque foi a novela Dona de Mim, que atingiu picos de 26,2 pontos, estabelecendo um recorde em São Paulo.

Por outro lado, no SBT, a situação não é favorável. O clássico Chaves teve um desempenho fraco no fim da tarde, o que gerou preocupação na direção do canal. O programa Aqui Agora também não se destacou, resultando em ambas as atrações na quarta colocação no ranking da TV aberta.

A seguir, estão os números de audiência consolidadas de segunda-feira, 18 de agosto de 2025:

Globo:

Hora Um: 3,8

Bom Dia SP: 8,1

Bom Dia Brasil: 9,2

Encontro com Patrícia Poeta: 7,4

Mais Você: 7,3

SP1: 10,6

Globo Esporte: 10,9

Jornal Hoje: 11,8

Edição Especial: História de Amor: 12,9

Sessão da Tarde: Noiva em Fuga: 11,5

SPTV: 13,5

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,3

Êta Mundo Bom!: 22,3

SP2: 24,2

Dona de Mim: 24,5

Jornal Nacional: 26,3

Vale Tudo: 27,6

Tela Quente: Fúria em Alto-Mar: 12,9

Jornal da Globo: 6,2

Conversa com Bial: 4,2

Dona de Mim (reapresentação): 3,4

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,0

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,6

Balanço Geral Manhã SP: 2,5

Fala Brasil: 3,7

Hoje em Dia: 4,5

Balanço Geral SP: 5,0

Igreja Universal: 5,6

Balanço Geral SP: 5,7

O Rico e Lázaro: 4,4

Cidade Alerta: 4,6

Cidade Alerta SP: 7,8

Jornal da Record: 6,7

Paulo, o Apóstolo: 4,7

Reis – A Conquista: 4,0

Doc Investigação: 2,8

Chicago P.D.: 1,4

Jornal da Record 24h: 1,3

SBT:

SBT Manhã: 2,0

Bom Dia Esperança: 2,1

SBT Manhã 2ª Edição: 2,0

Bom Dia & Cia: 1,4

Primeiro Impacto: 2,8

Alô Você: 2,5

Maria do Bairro: 2,8

Casos de Família: 2,7

Fofocalizando: 2,8

A Caverna Encantada: 1,6

Chaves: 1,4

Aqui Agora: 2,2

SBT Brasil: 3,1

As Filhas da Senhora Garcia: 3,3

Programa do Ratinho: 4,9

No Alvo: 3,3

The Noite: 2,3

Operação Mesquita: 1,8

SBT Podnight: 1,3

SBT Notícias: 1,4

SBT Manhã Madrugada: 1,7

Band:

Giro de Notícias: 0,0

Valor da Vida: 0,2

AgroBand: 0,3

Bora Brasil SP: 0,2

Bora Brasil: 0,5

Jogo Aberto: 2,1

Jogo Aberto SP: 3,6

Os Donos da Bola: 2,9

Melhor da Tarde: 1,6

Brasil Urgente: 2,6

Brasil Urgente SP: 3,0

Jornal da Band: 3,7

Café com Aroma de Mulher: 1,7

Show da Fé: 0,4

Galvão e Amigos: 1,0

Jornal da Noite: 1,0

Esporte Total: 0,7

Band Esporte: 0,7

RedeTV!:

Manhã com Você: 0,0

Fica com a Gente: 0,1

Bola na Rede: 0,0

Elas em Jogo: 0,1

A Tarde é Sua: 0,8

Brasil do Povo: 0,3

RedeTV! News: 0,3

Show da Fé: 0,2

Rapidinhas da Fama: 0,4

TV Fama: 0,6

Sensacional: 0,8

Companhia Certa: 0,4

Leitura Dinâmica: 0,2

Jogo na Tela: 0,1

Madrugada Animada: 0,1

Os números referem-se à audiência em São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são cruciais para o mercado publicitário, pois indicam o potencial de alcance das emissoras.