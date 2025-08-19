VW Nivus nova geração surge maior com possível motor híbrido

Não faz muito tempo que a Volkswagen deu uma sacudida em sua linha de SUVs compactos no Brasil. Com a chegada do novíssimo Tera no início de 2025, a montadora estava precisando fazer uma atualização nas suas estrelas, como o Nivus e o T-Cross. Afinal, se você reparar, esses modelos têm características bem próximas, tanto em sua proposta quanto na motorização. Mas, a boa notícia é que muita coisa deve mudar em breve!

O primeiro passo nesta nova fase foi dado em 2024, quando a Volkswagen anunciou um investimento monumental de R$ 16 bilhões no país até 2028. O Tera foi a primeira grande novidade desse pacote, mas a lista não para por aí! Recentemente, flagras de uma mula (um modelo de teste camuflado) do Nivus pelo interior de São Paulo levantaram a expectativa. As adaptações no design estão gritando que mudanças estão a caminho.

Dá para notar que o modelo deve ganhar um eixo traseiro mais largo, com para-lamas maiores, o que sugere a adoção de uma nova plataforma chamada MQB Hybrid. Essa estrutura será uma evolução interessante, proporcionando mais espaço interno e permitindo que o Nivus e o T-Cross integrem recursos de condução autônoma mais avançados. Uma característica que quem é fã de tecnologia e conforto vai adorar!

Falando em conforto, quem dirige muito em estrada sabe como esses detalhes fazem diferença. E a verdadeira cereja do bolo é que essa nova plataforma abrirá portas para a eletrificação. Imagine ter opções mais sustentáveis e tecnológicas disponíveis em um SUV que já é querido por muitos!

Na parte mecânica, a novidade prevista é o motor 1.5 eTSI, que deve substituir o atual 1.4 TSI. Esse motor promete manter o desempenho, mas com um foco maior em controle de emissões. E as expectativas não param por aí! Há planos para um sistema híbrido pleno que deve aparecer primeiramente no novo T-Roc europeu, previsto para 2026, antes de chegar aos modelos nacionais.

Essa tecnologia híbrida está em alta no Brasil, especialmente com a preferência pelo Corolla Cross e o sedã Corolla, que já estão nesse bonde há algum tempo. A vantagem é que ela não requer carregamento externo e se adapta ao dia a dia do motorista. Para quem já enfrentou o trânsito caótico das cidades, você sabe como isso faz diferença na rotina!

Agora, os fãs de design também podem se animar. Os novos modelos provavelmente vão buscar inspiração no estilo do futuro T-Roc, o que pode resultar em uma nova estética para o Nivus e o T-Cross, deixando tudo com um ar mais moderno e atraente. Portanto, fica a expectativa no ar: o que mais a Volkswagen nos reserva?