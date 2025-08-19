Nissan registra painel futurista do novo Sentra no Brasil

Em meio a sua reestruturação, a Nissan pode não estar passando pelo seu melhor momento financeiro, mas isso não significa que os planos de renovação estejam parados. Um das grandes novidades esperadas é o novo Sentra. A geração atual vem conquistando as estradas desde 2019, e já temos flagras do novo modelo, tanto aqui quanto nos EUA. As imagens mostram um design que promete ser bem atraente e um lançamento que não deve demorar a acontecer.

Recentemente, a Nissan registrou no Brasil um novo painel de instrumentos que chamou a atenção da galera apaixonada por tecnologia. As ilustrações enviadas ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) revelam um painel com três telas digitais. A pequena à esquerda parece ser o painel de instrumentos, enquanto as duas maiores podem funcionar como central multimídia e uma tela para o passageiro. Impressionante, não é?

Além disso, a parte superior do painel apresenta um buraco, que pode indicar um Head-Up Display (HUD), projetando informações direto no para-brisa. Para quem já teve a chance de experimentar um HUD, sabe como isso facilita a vida, especialmente em trajetos longos.

A princípio, havia a suposição de que esse painel poderia ser utilizado no próximo Nissan Kait, um SUV que vai ficar entre o Kicks Play e o novo Kicks. Mas se nem as versões mais caras desse SUV trazem esse nível de tecnologia, é bem provável que o Sentra, que ocupa a posição mais alta na linha, seja o escolhido para estrear esse novo recurso.

O que mais sabemos do novo Nissan Sentra?

Para essa nova geração, que já foi flagrada em várias partes, a Nissan está ampliando sua gama de produtos. Isso se dá em parte porque o Versa deve deixar de ser vendido em mercados como EUA e Canadá, priorizando os emergentes. Além disso, o maior modelo da marca por lá, o Altima, deve sair de linha até o fim deste ano.

No visual, o Sentra vai ter uma frente com faróis angulares que lembram as novas linhas do elétrico Leaf, além de já estarem presentes nos SUVs Kicks e Murano. A traseira deve ganhar um charme a mais com uma barra de luz fina que contorna a tampa do porta-malas e se estende até o para-choque.

Nas laterais, a tradicional terceira janela atrás da porta traseira deve continuar, mas aquele detalhe preto na coluna C pode não estar mais presente. Outra novidade é um suave spoiler tipo "ducktail" na tampa do porta-malas, que vai dar um toque esportivo ao visual.

Atualmente, o Sentra vem equipado com um motor 2.0 aspirado de quatro cilindros, que gera 151 cv e torque de 20 kgfm, emparelhado com uma transmissão CVT. É bem provável que essa configuração seja mantida, pelo menos nas versões de entrada do novo modelo. O mercado estadunidense tem uma preferência por motores aspirados de maior cilindrada, por isso essa escolha faz sentido.

Entretanto, as tendências de eletrificação estão ganhando espaço. Não seria surpresa nenhuma se o novo Sentra incorporasse a tecnologia híbrida do Sylphy, seu equivalente chinês. Esse modelo utiliza a tecnologia e-Power, com um motor elétrico que cuida da tração e o motor a gasolina apenas como gerador. Isso tornaria o Sentra uma combinação perfeita de potência e eficiência.

Recentemente, os flagras mostraram que o novo modelo ainda deve ter escapamento, sinalizando que uma versão totalmente elétrica ficará de lado, pelo menos por enquanto.