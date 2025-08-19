Band e SBT disputam audiência no Ibope

A disputa pela terceira posição em audiência entre as emissoras de TV no Brasil intensificou-se na tarde de segunda-feira, 18 de setembro. A Band superou o SBT em várias atrações, especialmente na programação que ocorre entre 12h e 18h, com uma média de 2,6 pontos, enquanto o SBT ficou com 2,5 pontos.

Entre os programas da Band, o destaque foi o “Jogo Aberto SP”, apresentado por Renata Fan, que alcançou uma média de 3,6 pontos e teve um pico de 4,4 pontos durante sua exibição. Outros programas da emissora que se destacaram foram “Os Donos da Bola”, com 2,9 pontos, e “Brasil Urgente”, que atingiu 2,6 pontos. Apesar de apresentar resultados inferiores, o “Melhor da Tarde” também teve um crescimento, atingindo 1,6 ponto, principalmente após a estreia de Leo Dias como apresentador, representando um aumento de cerca de 60% em relação aos índices das quatro últimas segundas-feiras.

Por outro lado, o SBT enfrentou dificuldades. O programa “A Caverna Encantada” marcou apenas 1,6 ponto, e o clássico “Chaves” obteve 1,4 ponto, resultados inferiores e que quase colocaram a emissora em empate técnico com a TV Gazeta. Outros programas na faixa da tarde do SBT tiveram os seguintes índices de audiência: “Alô Você” com 2,5 pontos, “Maria do Bairro” com 2,8 pontos, “Casos de Família” com 2,7 pontos, e “Fofocalizando” também com 2,8 pontos, enquanto “Aqui Agora” alcançou 2,2 pontos.

Vale lembrar que cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios e 199.313 pessoas na Grande São Paulo, evidenciando a relevância dos dados de audiência no cenário televisivo.