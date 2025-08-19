Citroën Basalt ganha versão Dark Edition por mais de R$ 120 mil

A Citroën está dando uma animada em sua linha C-Cubed aqui no Brasil. Depois de trazer de volta a versão XTR nos modelos C3 e Aircross, a novidade agora é para o SUV cupê Basalt. Ele vai ganhar a tão esperada série especial Dark Edition, que promete um visual mais ousado e um toque sofisticado que a gente adora.

Ainda não temos uma data certinha para o lançamento, mas já rolaram alguns teasers com o logotipo da edição, onde "Dark" aparece em preto e "Edition" em vermelho. Essa combinação promete se refletir não só na estética, mas também em detalhes de acabamento que vão deixar o carro bem interessante, com apliques escurecidos e, quem sabe, alguns toques em vermelho.

Interior Esportivo e Sofisticado

Dentro do Basalt Dark Edition, a expectativa é que ele siga o padrão do modelo vendido na Índia. Podemos esperar um painel todo revestido em couro sintético com costuras vermelhas, bancos que dão aquele charme e um volante com um acabamento realmente exclusivo. É o tipo de detalhe que faz a diferença e cria um ambiente mais esportivo e premium, sem mudar muito na estrutura do carro.

Desempenho que É Para Ficar de Olho

Sob o capô, o modelo deve manter o reconhecido motor 1.0 turbo flex, entregando até 130 cv e um torque de 20,4 kgfm. Ele vem acompanhado do câmbio CVT que simula sete marchas. Essa configuração é a mesma da versão Shine, a top da linha, então já dá para imaginar que o Dark Edition vai ocupar o topo dessa gama, o que é super interessante.

Equipamentos de Última Geração

A lista de equipamentos promete ser completa. Podemos contar com ar-condicionado digital, uma central multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré e sensores de estacionamento. Ah, e não podemos esquecer da direção elétrica, que é um verdadeiro alívio no trânsito. O consumo deve manter os números que já conhecemos: até 12,1 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. Uma mão na roda, não é?

O Que Esperar do Mercado

Com essa novidade, a Citroën quer aumentar sua presença no competitivo mercado de SUVs compactos. Atualmente, o Basalt ocupa a oitava posição em vendas, com 11.630 unidades emplacadas até agora. A marca aposta que a nova versão ajudará a dar um gás nas vendas e a enfrentar rivals como Jeep Renegade e Peugeot 2008. Para quem é fã de SUVs, vai ser interessante acompanhar o que essa nova edição vai trazer!