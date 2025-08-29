Faça estes 6 passos para se tornar vendedor do iFood: é fácil!

Hoje em dia, se tornar vendedor do iFood pode ajudar bastante a ter uma boa renda e alavancar os negócios com mais rapidez.

Ser vendedor do iFood tornou-se uma das formas mais práticas de expandir negócios no setor de alimentação. A plataforma conecta restaurantes, mercados e até farmácias a milhões de consumidores que buscam rapidez e praticidade nas entregas.

Além disso, o iFood oferece grande visibilidade, já que concentra um público fiel que realiza pedidos diariamente. Dessa forma, o empreendedor encontra um ambiente estratégico para aumentar o faturamento e alcançar novos clientes.

Outro benefício está nas ferramentas de gestão e marketing disponíveis, que ajudam a organizar o funcionamento do negócio. Portanto, entender como se cadastrar, quais documentos são exigidos e como aproveitar ao máximo os recursos da plataforma é essencial para quem deseja crescer no setor.

6 passos para se tornar vendedor do iFood

Tornar-se vendedor do iFood exige atenção a etapas específicas que garantem um cadastro rápido e eficaz. O processo é totalmente online e pode ser feito em poucos minutos, desde que o empreendedor tenha todos os dados necessários em mãos.

Passo 1 – Acessar o site oficial do iFood para parceiros

O primeiro passo é acessar o site do iFood destinado aos parceiros ( https://parceiros.ifood.com.br/ ) e iniciar o cadastro. Essa página reúne todas as informações essenciais e permite que o empreendedor escolha a modalidade adequada. Nesse momento, é fundamental revisar os requisitos.

Passo 2 – Preencher o formulário de cadastro

O segundo passo envolve o preenchimento do formulário online com dados pessoais e informações do negócio. O vendedor deve informar e-mail, nome completo, celular, endereço do estabelecimento, etc. Para quem atua como MEI, é possível usar o CPF, enquanto empresas maiores devem registrar o CNPJ.

Passo 3 – Escolher o plano ideal

O terceiro passo é selecionar entre os dois planos oferecidos pelo iFood: Básico ou Entrega. O plano Básico cobra comissão de 12% e permite que o estabelecimento faça suas próprias entregas. Já o plano Entrega cobra comissão de 23%, mas inclui logística e rastreamento.

Passo 4 – Cadastrar o cardápio completo

O quarto passo consiste em montar um cardápio detalhado dentro da plataforma. O vendedor deve incluir nome dos pratos, descrição atrativa, preço e fotos de qualidade. Um cardápio organizado e completo aumenta a chance de o cliente escolher e confiar no estabelecimento.

Passo 5 – Finalizar o cadastro e aguardar aprovação

O quinto passo exige a revisão de todos os dados antes do envio. Após a confirmação, o iFood analisa o cadastro e comunica a aprovação. O prazo pode variar, mas a resposta costuma chegar em poucos dias. Esse momento é crucial, pois determina a liberação da loja para o público.

Passo 6 – Configurar a loja no portal

O sexto passo ocorre após a aprovação. O vendedor deve acessar o Portal do Parceiro para cadastrar conta bancária, definir horários de funcionamento e completar informações adicionais. Com isso, a loja já estará pronta para receber pedidos e operar com eficiência.

Documentos necessários

Para se tornar vendedor do iFood, é essencial reunir previamente os documentos obrigatórios. Essa preparação evita atrasos no processo de cadastro.

CNPJ válido ou CPF para quem é MEI

CNAE relacionado ao setor alimentício

Conta bancária vinculada ao CNPJ ou CPF

Endereço completo da loja, com CEP

CPF e RG do titular do negócio

Dicas para ser um bom vendedor do iFood

Além de realizar o cadastro corretamente, alguns cuidados ajudam a se destacar e conquistar mais clientes na plataforma. Um bom vendedor do iFood não apenas cumpre os requisitos, mas também investe em qualidade, atendimento e estratégias de fidelização.

Manter o cardápio atualizado, evitando erros de preços ou falta de produtos.

Investir em fotos atrativas e descrições detalhadas dos pratos.

Cumprir prazos de entrega com pontualidade para gerar avaliações positivas.

Oferecer promoções e combos para atrair novos clientes e aumentar o ticket médio.

Responder dúvidas rapidamente no chat do aplicativo, demonstrando atenção ao consumidor.

