Volkswagen Saveiro Trendline tem desconto de até R$ 24 mil para CNPJs

A Volkswagen Saveiro Trendline está aproveitando uma super promoção até 31 de agosto, especialmente para as empresas e produtores rurais que podem se beneficiar de certas regras para vendas diretas. Essa picape é prática, com espaço para dois ocupantes, e possui um design que lembra a versão mais sofisticada, a Extreme. Além disso, oferece uma capacidade de carga de até 715 kg e uma caçamba com 924 litros de volume — perfeita para quem precisa transportar mercadorias.

O preço da versão Trendline CS 1.6 MSI está na tabela por R$ 126.490, mas para quem possui CNPJ ou é produtor rural, essa conta vai para R$ 102.456,90. Isso significa uma economia de impressionantes R$ 24.033,10. É bom ficar atento, pois esses valores podem variar dependendo da região, da cor do carro e dos opcionais escolhidos.

Se você tem compromisso em aproveitar essa oferta, o caminho é ir até uma concessionária da Volkswagen. Lá, a equipe pode te ajudar com toda a documentação necessária, prazos de faturamento e condições de financiamento para pessoas jurídicas e produtores.

Motor e Desempenho

A linha Volkswagen Saveiro Trendline é equipada com o conhecido motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv de potência e um torque de 16,1 kgfm. O câmbio é manual de cinco marchas, e a tração é dianteira. Se você já foi pego em terrenos irregulares, a suspensão com eixo de torção e os freios a disco em todas as rodas garantem uma condução mais segura que muitos concorrentes.

Consumo e Eficiência

Quem está de olho na economia vai gostar! Com etanol, a Saveiro Trendline faz cerca de 7,7 km/l na cidade e chega a 8,8 km/l na estrada. Usando gasolina, esses números sobem para 11,2 km/l na cidade e 12,9 km/l na estrada, conforme dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.

Emplacamentos no Mercado

Não é surpresa que a Saveiro, segundo a Fenabrave, teve 34.843 emplacamentos de janeiro a julho de 2025, mas ainda está atrás da Fiat Strada, que dominou o segmento com 75.598 unidades vendidas. A concorrência é acirrada, e a Strada tem se destacado, mas a Saveiro ainda é uma ótima opção para quem busca um veículo versátil.

Conforto e Tecnologia

Internamente, a Saveiro Trendline não decepciona. Ela vem com bancos revestidos em tecido, sensor de estacionamento traseiro, airbags para motorista e passageiro, além de um moderno sistema multimídia “Composition Touch II”. Tipo, é uma tela sensível ao toque de 9 polegadas, que traz conexão Bluetooth e APP-Connect para espelhamento tanto sem fio quanto via cabo. A picape também conta com antena GPS dedicada. E não podemos esquecer do controle de estabilidade e tração, que são essenciais para quem transita em diferentes condições de estrada.

Preços e Descontos

Para quem está considerando essa picape, os valores são bem claros e atraentes:

Configuração Preço Geral Preço CNPJ Descontos Trendline CS 1.6 MSI R$ 126.490,00 R$ 102.456,90 R$ 24.033,10

A Saveiro continua sendo uma escolha interessante para quem precisa de um carro que una robustez e tecnologia.