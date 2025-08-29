Mundo Automotivo

Yamaha Ténéré 700 tem lançamento confirmado para as lojas

Autor Rodrigo Campos
Yamaha Ténéré 700 já tem data para chegar às lojas

Após a confirmação em novembro do ano passado, a nova Yamaha Ténéré 700 tem muita gente animada! Com o início da pré-venda agendado para março de 2025, agora sabemos que ela deve chegar nas concessionárias brasileiras em outubro. Para quem é fã de motos aventureiras, essa é uma oportunidade imperdível!

Como muitos outros lançamentos da Yamaha por aqui, a Ténéré 700 terá 4 anos de garantia e revisões com preço fixo. A produção vai rolar na fábrica de Manaus, no Amazonas, a partir de agosto, e as motos devem estar disponíveis ao redor do Brasil em setembro. Teve até lote de pré-venda que esgotou em apenas 25 minutos — isso mostra o quanto a galera está interessada!

Motor e Performance

Agora, vamos falar um pouco sobre o coração dessa beleza. A Ténéré 700 vem equipada com um motor bicilíndrico Crossplane (CP2) de 689 cm³ que entrega 68,9 cv a 9.000 rpm e 6,6 kgfm de torque a 6.500 rpm. Para quem já teve a chance de acelerar com uma moto potente, sabe que isso faz diferença! Embora tenha perdido uns 4,5 cv de potência para se adequar às normas brasileiras, a experiência de pilotagem promete ser incrível. O câmbio de 6 marchas é mecânico, bem a moda antiga!

Design e Ergonomia

O visual da Ténéré 700 é marcante, com uma silhueta alta e ereta, que se afina na traseira. O para-brisa, uma única peça, dá uma proteção bacana contra o vento, enquanto a área central é super ergonômica, perfeita para quem gosta de pilotar em pé durante trilhas off-road — um fato que cada vez mais motociclistas apreciam.

Uma mudança interessante é que o tanque de combustível agora fica mais à frente, melhorando a distribuição de peso e a ergonomia. A capacidade de 16,2 litros vai facilitar as longas viagens. E, claro, a roda dianteira de 21” indica que essa moto é feita para aventuras em terrenos mais desafiadores—uma alegria para quem ama pegar uma estrada de terra.

Suspensão e Conforto

A suspensão não fica atrás. Com um garfo invertido de 43 mm e 240 mm de distância do solo, você pode enfrentar qualquer buraco sem se preocupar. E o melhor: tudo é ajustável! Isso significa que você consegue deixar a suspensão do jeito que preferir, adaptando para cada tipo de estrada ou trilha.

A traseira também recebeu um upgrade, com um novo design que facilita ainda mais os ajustes. Se você já teve que gastar horas tentando regular a suspensão de uma moto, vai entender a importância disso!

Painel e Tecnologia

O painel da Ténéré 700 é um show à parte. Com uma tela TFT de 6,3 polegadas, ela traz dois temas: EXPLORER e STREET. O tema explorer é para quem vai encarar diferentes tipos de terreno, enquanto o street lembra os primeiros modelos da Ténéré, com um estilo mais clássico. É a modernidade em harmonia com a tradição!

Essa tela não só exibe informações cruciais, mas também vem com conectividade para smartphones — você pode controlar chamadas e músicas sem tirar as mãos do guidão. E para completar, tem uma tomada USB Tipo C à prova d’água para garantir que seu celular fique bem carregado nas jornadas mais longas.

Controle de Tração e ABS

Com relação à segurança, a Ténéré 700 traz sistemas de Controle de Tração (TCS) e ABS, que podem ser desligados quando você quiser ter total controle em superfícies mais complicadas. Se você gosta de se aventurar, essa é uma funcionalidade a mais para explorar as trilhas sem medo. O ABS tem três modos de funcionamento, permitindo que você ajuste de acordo com suas necessidades.

Cores e Preço

A nova Yamaha Ténéré 700 vai estar disponível nas cores Racing Blue (Azul Metálico), Frozen Titanium (Cinza Fosco) e Sky Blue (Azul Sólido). O preço sugerido é de R$ 72.990, sem contar frete ou seguro. Com tudo que essa moto oferece, é um investimento que vale a pena para quem busca adrenalina e aventura.

E aí, ficou mais ansioso para conhecer a Ténéré 700? Essa moto promete trazer muitas histórias para contar nas estradas e trilhas do Brasil!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

