Jeep Commander estreia nas lojas com 40 acessórios disponíveis

O novo Jeep Commander 2026 chegou ao Brasil com uma promessa tentadora: mais de 40 acessórios exclusivos da linha Jeep Authentic Accessories, criados pela Mopar. E o melhor? Eles seguem todos os rigorosos padrões de qualidade e segurança da Stellantis. A ideia é trazer mais versatilidade, conforto e tecnologia para o seu SUV, mantendo aquele equilíbrio maroto entre robustez e elegância.

Aqui vai uma das novidades mais legais: o Commander é o único SUV do segmento que oferece um pacote completo de acessórios homologados diretamente pela Jeep. Isso inclui itens como estribos laterais, engate de reboque integrado ao para-choque e até suportes para bicicletas. Tudo pensado para quem ama uma boa aventura, mas não quer abrir mão da proteção na cabine.

Personalização Prática

E para a galera que curte deixar o carro com a sua cara, a Jeep organizou os acessórios em packs temáticos. Tem o pacote de Design, que traz ponteiras de escapamento polidas e frisos personalizados. Já no pack de Performance e Capacidade, você encontra barras de teto e bagageiro tubular. Não dá para esquecer do pack de Tecnologia, que vem com soleira iluminada, projetor de logo Jeep e carregador por indução. Imagine a facilidade de ter tudo isso!

E quem aprecia um toque de sofisticação vai gostar do pack de Conforto, que oferece tapetes com bordas elevadas e um sistema que ajusta automaticamente o retrovisor direito ao engatar a ré. Prático, não é?

Acessórios à Parte

Além dos pacotes, você pode optar por itens avulsos, como protetor de cárter, iluminação interna e até suportes para bicicletas com diferentes configurações. É uma variedade imensa para atender a todos os perfis de motorista.

Todos esses acessórios são desenvolvidos e testados pela equipe da Stellantis, garantindo não apenas durabilidade, mas também a preservação da garantia original do seu veículo. E, se você se preocupa com a nacionalização, fique tranquilo: a Jeep garante um alto índice de produtos fabricados no Brasil e disponibilidade em toda a rede de concessionárias.

Preços e Versões

Se você está curioso sobre os preços, aqui vai a lista das versões do Jeep Commander 2026:

Longitude 1.3 turbo flex – R$ 220.990 (R$ 19.500 a menos)

– R$ 220.990 (R$ 19.500 a menos) Limited 1.3 turbo flex – R$ 246.990 (R$ 11.000 a menos)

– R$ 246.990 (R$ 11.000 a menos) Overland 1.3 turbo flex – R$ 273.990 (R$ 7.000 a menos)

– R$ 273.990 (R$ 7.000 a menos) Overland 2.2 turbo diesel – R$ 308.490 (R$ 6.000 a menos)

– R$ 308.490 (R$ 6.000 a menos) Blackhawk 2.0 turbo – R$ 324.990 (R$ 16.000 a menos)

O Que Tem de Novo por Dentro e por Fora

O Jeep Commander agora vem com sete lugares de série, uma melhoria significativa em relação à antiga configuração de cinco lugares. E o porta-malas? Varia de 233 a 1.760 litros, dependendo da posição dos bancos, perfeito para quem viaja com a família ou precisa de espaço extra.

Com relação ao interior, novidades como acabamentos atualizados, câmeras com visão de 360° e um seletor eletrônico de câmbio em algumas versões elevam a experiência a outro nível. Ele ainda mantém a central multimídia de 10,1” e um painel totalmente digital de 10,25”, mas agora tudo está mais refinado e tecnológico.

Externamente, o design também passou por algumas mudanças interessantes. Os faróis ganharam luz diurna em LED, a grade foi redesenhada e o para-choque está mais robusto. Na traseira, a nova barra de LED que conecta as lanternas dá um ar moderno ao SUV, acompanhando a tendência dos SUVs atuais.

Na parte mecânica, as opções de motores continuam robustas: o 1.3 turbo flex entrega 176 cv, enquanto o 2.2 turbodiesel oferece 200 cv. A versão Blackhawk ainda traz um motor 2.0 turbo a gasolina com impressionantes 272 cv. As transmissões variam entre automáticas de seis ou nove marchas, e você pode escolher entre tração 4×2 ou 4×4.

Produzido no Polo Automotivo de Goiana (PE), o Commander já acumulou mais de 70 mil unidades vendidas no Brasil e milhares exportadas para a América Latina. Com todas essas novidades, o modelo se mantém competitivo no mercado de SUVs médios e grandes.