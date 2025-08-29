Jeep Commander é lançado com 40 acessórios disponíveis nas lojas

O novo Jeep Commander 2026 chegou ao Brasil com uma pegada incrível, trazendo mais de 40 acessórios exclusivos da linha Jeep Authentic Accessories. Desenvolvidos pela Mopar, esses itens seguem o mesmo padrão de qualidade e segurança da Stellantis. O foco aqui é aumentar a versatilidade, o conforto e a tecnologia, tudo isso sem deixar de lado a fama de robustez e elegância que o SUV carrega.

O Commander se destaca por ser o único no segmento que ofrece um pacote completo de acessórios homologados pela própria Jeep. Isso significa que quem procura aventura e proteção total da cabine vai encontrar estribos laterais, engate reboque integrado ao para-choque, bagageiro tubular e tapetes com bordas elevadas. Ideal para quem ama sair na estrada!

Pacotes Personalizados para Todos os Gostos

Para facilitar a vida de quem curte personalizar o carro, a Jeep organizou os acessórios em packs temáticos. Se você é do tipo que ama performance, o pacote Performance e Capacidade é para você, com barras de teto e suporte para bicicleta.

Se a ideia é deixar o carro mais tecnológico, o pacote Tecnologia traz uma soleira iluminada, projetor de logo Jeep e carregador por indução. Para aqueles que prezam pelo conforto, o pack Conforto e Sofisticação inclui tapetes com bordas elevadas e um sistema que rebate o retrovisor automaticamente ao colocar o carro em ré. Prático, né?

Acessórios Separados e Alta Qualidade

Além de serem vendidos em packs, os acessórios podem ser adquiridos separadamente. Você vai encontrar protetores de cárter, iluminação interna, rede para bagageiro, entre outros itens que prometem otimizar a experiência no volante. Tudo foi desenvolvido e testado pela engenharia da Stellantis, então pode ficar tranquilo que a durabilidade e segurança estão garantidas.

Preços e Versões do Jeep Commander 2026

Os preços das versões do Jeep Commander 2026 estão bem competitivos. Aqui vai um resumo:

Longitude 1.3 turbo flex – R$ 220.990 (uma redução de R$ 19.500)

– R$ 220.990 (uma redução de R$ 19.500) Limited 1.3 turbo flex – R$ 246.990 (R$ 11.000 a menos)

– R$ 246.990 (R$ 11.000 a menos) Overland 1.3 turbo flex – R$ 273.990 (menos R$ 7.000)

– R$ 273.990 (menos R$ 7.000) Overland 2.2 turbo diesel – R$ 308.490 (reduzido em R$ 6.000)

– R$ 308.490 (reduzido em R$ 6.000) Blackhawk 2.0 turbo – R$ 324.990 (corte de R$ 16.000)

Os Detalhes que Fazem a Diferença

O Jeep Commander se apresentou renovado, agora com sete lugares de série, oferecendo um porta-malas que vai de 233 a 1.760 litros, dependendo da posição dos bancos. Isso é flexibilidade na prática!

Dentro da cabine, você vai encontrar acabamentos mais modernos, câmeras com visão 360° e um seletor eletrônico de câmbio atualizado. As telinhas continuam com uma central multimídia de 10,1” e um painel totalmente digital de 10,25”, trazendo mais sofisticação.

As mudanças externas são sutis, mas têm um grande impacto. Os faróis agora contam com luzes diurnas em LED, e a grade foi redesenhada, tornando o visual ainda mais arrojado. Atrás, uma barra de LED conecta as lanternas, seguindo as tendências atuais.

No aspecto mecânico, o Commander mantém boas opções de motor. Goza-se do 1.3 turbo flex com 176 cv, do 2.2 turbodiesel com 200 cv e do 2.0 turbo a gasolina de 272 cv, exclusivo da versão Blackhawk. As transmissões podem ser automáticas de seis ou nove marchas, e a tração é 4×2 ou 4×4.

Produzido no Polo Automotivo de Goiana (PE), o novo Commander já tem mais de 70 mil unidades vendidas no Brasil e mais de 7.900 exportadas para 14 países da América Latina. Com todas essas novidades, a Jeep se posiciona forte na briga dos SUVs médios e grandes.