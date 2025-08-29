preços, versões e cores disponíveis no Fipe Carros

A Honda acaba de anunciar a nova PCX 160 2026 e ela promete fazer sucesso nas concessionárias brasileiras a partir de meados de setembro. Para quem ama o mundo das scooters, essa é uma novidade que já chegou chamando a atenção. Com seu design moderno, a PCX continua liderando o mercado, mas agora vem com algumas opções de cores bem bacanas.

Os preços começam em R$ 18.340 na versão básica CBS. Se você está pensando em algo um pouco mais avançado, a versão ABS sai por R$ 20.170, enquanto a topo de linha DLX ABS pode ser sua por R$ 20.640. Esses valores são de São Paulo e vale lembrar que não incluem o frete. Ah, e a Honda oferece três anos de garantia e sete revisões com óleo de graça, o que é um bom alívio no bolso!

Novidades e Cores

As principais novidades ficam por conta das cores: a versão ABS agora tem a adição do elegante Azul Perolizado, enquanto a versão DLX ABS ganhou o charmoso Preto Metálico. Para quem prefere a versão de entrada CBS, o clássico Branco Perolizado segue firme e forte. O que não mudou foi o motor que, como sempre, entrega aquele desempenho que a galera já conhece.

Motor e Economia

O coração da PCX continua sendo o motor monocilíndrico de 156 cm³, que entrega 16 cv e um torque de 1,5 kgfm. Acoplado a um câmbio automático CVT, você vai sentir que o acesso à potência é tranquilo. Para quem roda muito no dia a dia, o sistema Idling Stop que desliga o motor em paradas rápidas ajuda você a economizar combustível. Imagine conseguir até 44,5 km/l na cidade!

Equipamentos e Conforto

Falando em equipamentos, a PCX não decepciona. Ela vem equipada com faróis e lanternas em LED, painel digital, rodas de liga leve, Smart Key com chave presencial e até alarme. Nas versões ABS e DLX ABS, você ainda conta com controle de tração (HSTC) e freios a disco nas duas rodas, enquanto a CBS combina disco dianteiro com tambor traseiro. Esses recursos fazem toda a diferença, especialmente se você já pegou aquelas chuvas em que a aderência é fundamental.

Outro ponto bacana é o espaço sob o assento: são 30 litros que dão conta de um capacete e ainda sobra espaço para a bagagem de um rolê tranquilo. Para completar, a scooter tem uma tomada USB frontal e um porta-luvas que pode ser bastante útil para guardar pequenos itens. O tanque de combustível é de 8 litros e o peso varia entre 124 kg e 126 kg, dependendo da versão.

Sucesso de Vendas

A PCX 160 não é apenas uma scooter nova; ela é a mais vendida do Brasil! Segundo a Fenabrave, a Honda já vendeu mais de 31 mil unidades entre janeiro e julho deste ano. Desde 2012, ela reina no mercado e representa cerca de 33% das vendas no segmento. Isso diz muito sobre a aceitação e o carinho que o modelo conquista com o passar dos anos.

Se você está em busca de eficiência, estilo e praticidade, a nova PCX pode ser a companheira perfeita para suas aventuras urbanas.