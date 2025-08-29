Peugeot 208 híbrido chega às lojas brasileiras agora

O Peugeot 208 está prestes a fazer história como o primeiro hatch compacto eletrificado a desembarcar aqui no Brasil. Recentemente, fotos do perfil Placa Verde mostraram unidades da versão GT sendo entregues nas concessionárias, e isso indica que a estreia oficial pode rolar já em setembro!

Falando sobre a versão GT Hybrid, ela vem equipada com um sistema híbrido leve que combina o motor 1.0 turbo T200 com um motor elétrico que se conecta a uma bateria de 12V. Com isso, o carro esquece o alternador e o motor de arranque tradicionais. O resultado? Uma potência de até 130 cv e um torque de 20,4 kgfm, tudo isso gerenciado por um câmbio automático CVT. Um verdadeiro show em termos de eficiência!

Os primeiros modelos híbridos estão sendo importados diretamente da Argentina, com os propulsores vindo de Betim (MG) e instalados nos veículos antes de serem enviados ao Brasil. Flagras em caminhões mostram que a Peugeot quer preparar sua rede para a chegada do 208 GT Hybrid antes de dar início às vendas.

Para a linha de 2026, a Peugeot está planejando algumas mudanças bem interessantes. O 208 na versão Active 1.0 Firefly será descontinuado no mercado, mas a versão Style continuará firme e forte. Já a Active T200 vai encontrar seu caminho entre frotistas. Nas novas opções, a Peugeot trará versões como a Style 1.0 MT, Allure T200 CVT e a já famosa GT Hybrid CVT.

Do ponto de vista estético, não espere grandes mudanças. O 208 vai ganhar apenas novos logos que identificam sua motorização híbrida. No interior, o destaque fica por conta do painel digital da versão GT, que exibe todas as informações sobre o sistema híbrido, enquanto a bateria de íons de lítio fica sob o banco do motorista, aproveitando cada espaço.

No quesito equipamentos, o 208 2026 traz de série ar-condicionado digital, direção elétrica, seis airbags na versão GT Hybrid, uma central multimídia que pode variar de 10 a 10,3", e várias tecnologias de segurança. A Peugeot está apostando em versões eletrificadas mais completas, um movimento que lembra estratégias de outras montadoras, como a Fiat.

Quem já passou por um percurso longo ou enfrentou aquele trânsito pesado sabe como é importante ter um carro confortável e cheio de tecnologia, e o Peugeot 208 promete atender essas expectativas de forma impressionante!