Chevrolet S10 WT AT tem desconto de até R$ 49 mil para CNPJs

A Chevrolet S10 WT AT continua firme no mercado, disponível em vendas diretas durante agosto. Essa picape é uma opção bacana para empresas e produtores rurais, que podem aproveitar condições especiais. O esquema de promoção desse mês não mudou, mantendo a essência e a funcionalidade que os motoristas amam.

Falando em preços, a versão CD WT 2.8 Turbodiesel AT tem um valor de tabela de R$ 292.090. Para quem tem CNPJ, o preço dá uma bela aliviada, caindo para R$ 242.990. Isso representa uma economia de R$ 49.100! Esses valores foram consultados na concessionária Guiautos, mas vale lembrar que eles podem variar dependendo da região, da cor escolhida e dos opcionais.

Sob o capô, o bicho é robusto! A S10 WT AT vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel, que entrega 207 cv de potência. Com um câmbio automático de 8 marchas, essa picape é perfeita para quem precisa de um desempenho confiável no dia a dia, especialmente em estradas e terrenos mais difíceis. O torque é de 52 kgfm, uma força ideal para levar sua carga com segurança. E, claro, todas as versões contam com a tração 4×4. Para quem curte acelerar, a Chevrolet promete que essa versão vai de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos.

A segurança também está em alta nessa picape. A S10 WT AT vem com 6 airbags, incluindo frontal, lateral e de cortina. O sistema Chevrolet MyLink traz uma tela sensível ao toque de 11 polegadas, perfeita para conectar seu smartphone, seja Android ou Apple. Também temos um painel de instrumentos digital de 8 polegadas com opções de personalização e rodas aro 18" bem estilosas.

Na parte de tecnologia, você pode esperar um sistema auxiliar de permanência em faixa, Wi-Fi integrado para até 7 dispositivos, e uma câmera de ré digital, que facilita muito a vida na hora de estacionar. E quem gosta de conforto vai curtir a coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, além da direção elétrica progressiva, que deixa a direção bem leve.

Entre janeiro e julho de 2025, a Chevrolet S10 vendeu 16.432 unidades, um número respeitável, mas que não superou os líderes do segmento. A Toyota Hilux ficou na frente com 28.522 unidades, seguida pela Ford Ranger, que somou 19.080 emplacamentos.

Se você está pensando em investir na Chevrolet S10 WT AT, aqui estão os preços de agosto para você ter uma ideia clara do que esperar:

Chevrolet S10 WT AT para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preço para CNPJ Descontos CD WT 2.8 Turbodiesel AT R$ 292.090,00 R$ 242.990,00 R$ 49.100,00

A Chevrolet realmente acertou em cheio com essa picape, oferecendo um pacote que se destaca em conforto e performance, perfeito para quem precisa de um veículo robusto e eficiente.