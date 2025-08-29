Oito bairros de Curitiba terão falta de luz no fim de semana

Falta de Luz Afetará 8 Bairros em Curitiba Neste Sábado
Neste sábado, dia 30, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) anunciou que a falta de energia elétrica afetará oito bairros de Curitiba. Essa interrupção no fornecimento de eletricidade ocorrerá para a realização de serviços de melhorias e ampliações na rede elétrica da cidade.
De acordo com a Copel, as interrupções programadas afetarão aproximadamente 556 residências. As autoridades ressaltam que essas manutenções são essenciais para garantir um sistema elétrico de melhor qualidade e mais seguro. No entanto, caso as condições climáticas apresentem chuvas intensas ou ventos fortes, a Copel pode suspender ou adiar os trabalhos programados.
Bairros Afetados
Os bairros que enfrentarão a falta de luz são:
Cajuru
- Horário: das 14h15 às 18h15
- Endereços Atingidos: Rua Capitão Guilherme Bianchi (n° 1393), Rua Ceilão (entre n° 21 e 37), Rua Comendador Doutor João Manoel da Cunha (entre n° 34 e 92), Rua Doutor Alvin Messias (entre n° 28 e 86), Rua Filipinas (n° 105), Rua Senhorinho Gonçalves Pedroso (entre n° 16 e 244), Rua Tailândia (entre n° 22 e 34)
- Motivo: Melhorias e ampliações na rede elétrica.
Água Verde / Vila Izabel
- Horário: das 9h45 às 15h15
- Endereços Atingidos: Rua Cândido Xavier (entre n° 1670 e 1730), Rua Professor Ulisses Vieira (n° 427)
- Motivo: Manutenção na rede e em equipamentos.
Capão Raso / Pinheirinho
- Horário: das 9h15 às 16h45
- Endereços Atingidos: Avenida Winston Churchill (sem número), Rua Alberto Kosop (entre n° 1 e 2021), Rua Aref Kudri (sem número)
- Motivo: Melhorias e ampliações na rede elétrica.
Pinheirinho / Capão Raso
- Horário: das 10h às 18h
- Endereços Atingidos: Rua Alberto Kosop (n° 280), Rua Aref Kudri (entre n° 105 e 185), Rua Doutora Alzira Pirath Corrêa (entre n° 16 e 2847), Rua Joaquim Simões (entre s/n e 110), Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza (entre n° 8427 e 8788), Rua Valentin Nichele (entre n° 43 e 215)
- Motivo: Melhorias e ampliações na rede elétrica.
Centro Cívico
- Horário: das 10h15 às 17h15
- Endereços Atingidos: Rua Manoel Eufrásio (entre s/n e 1616)
- Motivo: Melhorias e ampliações na rede elétrica.
- Mercês / São Francisco
- Horário: das 10h15 às 13h15
- Endereços Atingidos: Rua Coronel João Guilherme Guimarães (entre s/n e 728), Rua Mamoré (entre n° 405 e 555), Rua Raquel Prado (entre n° 434 e 530)
- Motivo: Melhorias e ampliações na rede elétrica.
A Copel também orienta os moradores que desejam realizar manutenções específicas durante a interrupção a entrarem em contato com a empresa para solicitar a abertura da chave fusível.
