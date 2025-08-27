Lula regulamenta TV 3.0 no Brasil; início das transmissões em 2026

Na quarta-feira, 27 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um decreto que regulamenta a TV 3.0, também conhecida como DTV+, no Brasil. Essa nova geração de televisão aberta e gratuita começará a operar em 2026, nas capitais escolhidas.

A TV 3.0 é resultado de um trabalho em conjunto do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, Ministérios das Comunicações, universidades e entidades de radiodifusão. Com essa iniciativa, o Brasil se destaca como um dos primeiros países a adotar tecnologias avançadas para a TV aberta.

A DTV+ promete oferecer uma experiência diferenciada para os telespectadores, incluindo resoluções de imagem em 4K e 8K, áudio imersivo e opções de interatividade em tempo real. Os usuários poderão acessar aplicativos, publicidade direcionada, recursos de acessibilidade aprimorados e uma variedade de conteúdos sob demanda.

Entre as principais novidades estão a possibilidade de escolher ângulos de câmeras ou sons específicos em eventos esportivos, rever lances importantes durante as transmissões sem interromper o programa ao vivo e acessar conteúdos adicionais mesmo sem conexão à internet.

Leandro Gejfinbein, membro do Fórum SBTVD, exemplificou as inovações: “Imagine assistir a um jogo de futebol e poder ouvir apenas a torcida do seu time. E se perder um gol, você pode rever os melhores momentos imediatamente, sem parar a transmissão.”

Raymundo Barros, presidente do Fórum SBTVD, destacou que essa regulamentação é o resultado de muitos anos de esforço coletivo na radiodifusão brasileira. Ele comentou que, ao completar 75 anos em 2025, a TV aberta brasileira reafirma seu papel na transformação social do país ao ingressar na economia digital.

Barros também enfatizou que a nova tecnologia permitirá interatividade gratuita e acessível para milhões de brasileiros, mesmo para aqueles sem acesso à internet de alta velocidade.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explicou que a implementação da DTV+ será gradual, permitindo que a atual TV digital e a nova tecnologia coexistam por um tempo. Para quem quiser experimentar a nova tecnologia desde o início, será necessário apenas um conversor para adaptar os aparelhos existentes. O ministro garantiu que essa transição será feita de maneira responsável, sem prejudicar os usuários.

O Fórum SBTVD, criado em 2006, é uma entidade sem fins lucrativos que reúne emissoras de TV, fabricantes, universidades, indústrias de software e órgãos do governo. O Fórum foi responsável por definir as normas da TV digital no Brasil e tem liderado testes da TV 3.0, incluindo um piloto realizado pela Rede Globo no Rio de Janeiro em abril de 2024.

Com a chegada da TV 3.0, o Brasil se posiciona como um líder no setor de radiodifusão, equilibrando tradição, inovação e inclusão, enquanto mantém a gratuidade como um de seus principais valores.