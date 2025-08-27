Globo garante Super Bowl na TV aberta após saída da RedeTV!

A RedeTV! enfrenta desafios em sua programação esportiva. Recentemente, a emissora perdeu os direitos de transmissão da NFL (National Football League), após o término do contrato feito em 2022, que se encerrou no fim da última temporada, em fevereiro. Apesar das tentativas de renovação, as negociações não avançaram e a emissora não transmitirá mais os jogos.

Por outro lado, o Grupo Globo anunciou uma nova parceria com a NFL, que terá início em 2025. Este acordo, inédito no Brasil, inclui a transmissão de jogos ao vivo da pré-temporada, partidas em horários nobres, seis confrontos de playoffs e o famoso Super Bowl LX, que está programado para o dia 8 de fevereiro de 2026. Além das transmissões na TV aberta, os jogos também serão exibidos no canal SporTV e nas plataformas digitais da Globo. A emissora está estudando a possibilidade de mostrar resumos dos jogos nas madrugadas de domingo para segunda-feira, substituindo o atual programa Cinemaço.

A notícia da parceria entre a Globo e a NFL foi uma grande decepção para os executivos da RedeTV!, que ainda esperavam renovar o contrato. A perda da NFL se junta a outras recentes noportfólio esportivo da emissora, gerando preocupação sobre a manutenção de conteúdos atrativos em sua grade.

A NFL, fundada em 1920, conta atualmente com 32 equipes divididas nas conferências AFC e NFC. Cada equipe realiza 17 jogos na temporada regular, buscando se classificar para os playoffs. O formato permite que sete times de cada conferência seclassifiquem: os quatro campeões de divisão e três melhores equipes com um desempenho destacado.

O interesse pelo futebol americano no Brasil cresce a cada ano, especialmente com a popularidade do Super Bowl, que combina esporte e entretenimento e atrai uma grande audiência. O novo acordo com a Globo representa um passo estratégico para a NFL, ampliando a sua presença e visibilidade no mercado brasileiro.