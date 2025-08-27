Toyota Hiace inicia pré-vendas nas concessionárias

A Toyota está prestes a dar um grande passo no Brasil com a chegada da sua nova clássica van, a Hiace. A partir do dia 30 de agosto, as concessionárias vão exibir o modelo, e tem um evento de pré-lançamento onde você poderá ver tudo de perto. É uma ótima oportunidade para conferir essa novidade na prática!

Essa estreia marca a entrada da Toyota em um segmento bem acirrado, onde vai encarar gigantes como a Renault Master, Mercedes Sprinter e Fiat Ducato. A ideia da marca é trazer um produto robusto e tecnológico, mantendo um preço que atrai o olhar dos consumidores. Se você já pensou em montar seu próprio negócio ou precisa de uma van para transporte de grupos, vale a pena ficar de olho nessa opção.

Produzida na Argentina e com peças vindo do Japão, a Hiace traz a mesma confiabilidade que a gente já conhece da Hilux e do SW4. O legal é que ela combina a resistência típica de utilitários com um conforto que todo mundo aprecia ao viajar. Quem não gosta de viajar com o pessoal e ter espaço de sobra a bordo?

O modelo inicial será a versão Commuter DX, que comporta até 14 passageiros. Ela vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático de seis marchas, além de um pacote de segurança bem completo. Depois, um modelo de furgão H2L2 estará disponível, focado para logística e com maior capacidade de carga, o que pode facilitar a vida de quem trabalha com entregas.

Por ser produzida na região e contar com alguns benefícios tributários do Mercosul, a Toyota consegue oferecer preços mais competitivos. Isso deve ajudar a atrair empresas de turismo e transporte executivo, além de quem atua com entregas urbanas. Se você já pegou um trânsito complicado, sabe como equilibrar o custo e a funcionalidade é essencial.

Além disso, a Hiace vem cheia de tecnologia. Ela traz uma central multimídia moderna e várias soluções que facilitam o dia a dia, garantindo que você tenha todos os recursos na palma da mão. É uma tentativa da Toyota de se firmar no segmento premium, e a julgar pelas inovações, parece que eles estão fazendo isso com classe.

A expectativa é que a aceitação do modelo seja tão boa que a Toyota planeje lançar novas versões e configurações em breve, consolidando assim sua presença no mercado de vans comerciais. Olhando para suas dimensões, a Hiace impressiona: são 5,91 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 2,28 m de altura, com um entre-eixos de 3,86 m. Ela também suporta até 3.810 kg de peso bruto total e tem um tanque de 70 litros, ideal para longas viagens.

O evento oficial de apresentação acontece também no próximo sábado, 30 de agosto, a partir das 10h, em parceria com a Toyota Newland. Tem tudo para ser uma ocasião bem agitada e que vai trazer novidades interessantes para o mercado de utilitários. Fique ligado!