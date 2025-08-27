Notícias

Senado valida alterações da Câmara em lei de proteção infantil online

Autor Diogo Sobral
Senado aprova mudanças da Câmara em lei de proteção às crianças nas redes
Senado aprova mudanças da Câmara em lei de proteção às crianças nas redes

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (27), as alterações feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes na internet, conhecido como “PL da adultização”. Com a aprovação, o texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A votação no Senado foi simbólica, sem registro nominal dos votos dos parlamentares. Entre os que se opuseram ao projeto, destacaram-se Carlos Portinho (PL-RJ), Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e Eduardo Girão (Novo-CE). O relator da proposta, Flávio Arns (PSB-PR), deu parecer favorável ao texto, mas retirou uma medida que obrigava as plataformas a informar as autoridades e a apagar publicações suspeitas de “adultização”.

O projeto introduz diversas obrigações para as grandes empresas de tecnologia. Entre as principais medidas, estão mecanismos para impedir que crianças e adolescentes acessem conteúdos ilegais ou inadequados. As plataformas deverão excluir imediatamente materiais que violem os direitos desses jovens e armazenar por seis meses os dados de usuários que publicarem esses conteúdos. Também será necessário implementar controles parentais e uma verificação mais rigorosa da idade para contas de menores de 16 anos.

Além disso, o projeto proíbe o uso de dados de menores para a criação de perfis comportamentais voltados à publicidade. As empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até R$ 50 milhões ou 10% do faturamento, e poderão sofrer sanções que incluam a suspensão ou proibição de funcionamento no país. Os recursos das multas serão direcionados ao Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Um dos pontos mais debatidos do texto foi a fiscalização. Ele determina que uma autoridade administrativa autônoma, a ser criada por meio de uma nova lei, será responsável pela supervisão do cumprimento da legislação. A oposição argumentou que as regras poderiam ser interpretadas como censura e regulação excessiva das redes sociais, enquanto a base do governo e a maioria dos membros do Congresso defenderam a importância de estabelecer limites para proteger as crianças da exploração e da violência online.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor