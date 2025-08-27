Caminhão capota e homem morre preso às ferragens em Telêmaco Borba

Um caminhoneiro, de 34 anos, morreu em um trágico acidente na tarde da última quarta-feira (27), em Telêmaco Borba, na rodovia PR-340. O motorista estava conduzindo um caminhão carregado com toras quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle do veículo que tombou à margem da estrada.

O acidente ocorreu por volta das 16h30, no quilômetro 339 da rodovia. O caminhão, modelo Scania/G560, estava no sentido Telêmaco Borba para Ortigueira quando saiu da pista. Após o tombamento, o motorista ficou preso às ferragens e, infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos.

Equipes de emergência foram rapidamente acionadas, incluindo profissionais da CCR PRVias, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ao chegarem no local, eles constataram que o homem já não apresentava sinais vitais.

Após o acidente, a Polícia Científica e a Polícia Civil do Paraná foram chamadas para investigar as causas do tombamento. O corpo do caminhoneiro foi removido do local e vai passar por perícia antes de ser liberado para os procedimentos funerários.