Dengue: MS registra 17 mortes e quase 8 mil casos em 2025

Dengue e Chikungunya: Situação Epidemiológica em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul já registrou um total de 7.928 casos confirmados de dengue em 2025, conforme os dados mais recentes da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Além disso, 13.446 casos são considerados prováveis e 17 mortes foram confirmadas devido à doença. Neste momento, há também sete óbitos que estão sob investigação.

Nos últimos 14 dias, 12 municípios, incluindo as cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, apresentaram baixa incidência de casos de dengue. Outros sete municípios estão com incidência média, enquanto, atualmente, não existem municípios em situação de alta incidência da doença. No entanto, ao longo do ano, 48 cidades do Estado já enfrentaram um aumento significativo nos casos. Jateí, Figueirão e Inocência estão entre as cidades que relatam a maior proporção de casos prováveis.

A vacinação contra a dengue tem sido uma prioridade, com 181.578 doses já aplicadas na população-alvo. O Estado recebeu um total de 241.030 doses da vacina, que é recomendada principalmente para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, grupo que concentra o maior número de hospitalizações. O esquema vacinal consiste em duas doses, com um intervalo de três meses entre cada uma.

Em relação à Chikungunya, o boletim também revela que 7.086 casos foram confirmados, com 13.716 casos prováveis. Dentre as pessoas diagnosticadas, 71 são gestantes. Até o momento, 16 óbitos pela doença foram registrados em várias cidades, como Dois Irmãos do Buriti, Dourados e Naviraí.

A SES continua a monitorar a situação epidemiológica de ambas as doenças no Estado e orienta a população a seguir as recomendações de saúde para evitar a propagação dos vírus.