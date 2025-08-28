GWM Tank 500 é lançado na China com preço a partir de R$ 253 mil

A Great Wall Motor (GWM) acaba de soltar uma bomba no mercado automotivo chinês com o lançamento do novo Tank 500. Este carro, que chega como um SUV de luxo, promete conquistar muitos apaixonados por carro, principalmente por trazer uma mistura perfeita de desempenho e tecnologia avançada. O que chama a atenção logo de cara é que o modelo está disponível em versões híbridas plug-in e também gasolina, todas equipadas com o sistema sofisticado chamado Coffee Pilot Ultra, além de um LiDAR no teto para dar uma ajudinha extra na hora de dirigir.

Imagina só: em apenas duas horas após o lançamento, já tinham 12.257 pedidos. Isso mostra que a galera está bem interessada!

O Tank 500 vem em quatro versões e os preços giram entre 335.000 e 375.000 yuans, que dá uns R$ 253 mil a R$ 283 mil por aqui. Se você optar pela versão Hi4-T, vai ter um motor 2.0 turbo que combina com um motor elétrico, totalizando 402 cv e incríveis 750 Nm de torque. Agora, se a ideia é performance de verdade, a versão Hi4-Z te entrega dois motores elétricos junto com o 2.0T, resultando em 852 cv e uma autonomia elétrica de 201 km. Isso é o que chamo de “poder na palma da mão”!

Para quem prefere a versão a gasolina, o Tank 500 traz um robusto V6 3.0 turbo, com 355 cv e um câmbio automático de 9 marchas. Esse SUV chega a impressionantes 1.096 km de autonomia total e faz de 0 a 100 km/h em apenas 4,3 segundos. É para deixar qualquer um sem palavras ao pisar no acelerador!

Design e Conforto do Tank 500

Uma das coisas que mais encanta no novo Tank 500 é o seu design. Ele mantém as linhas robustas que já marcaram a versão anterior, mas agora com um toque mais moderno e novas opções de cores, como o bem-nomeado Verde Dunhuang. Com 5,07 metros de comprimento e um entre-eixos generoso de 2,85 metros, o espaço interno é de dar gosto. Os bancos em couro Nappa ventilados e um painel digital de 12,3 polegadas são só algumas das delícias que te esperam dentro.

E a tecnologia não fica para trás! A central multimídia tem uma tela de 14,6 polegadas e roda o sistema operacional Coffee OS 3. Ou seja, tudo pensado para facilitar a sua vida enquanto você dirige.

Sofisticação e Tecnologia

Por dentro, o Tank 500 também não economiza em sofisticação. Com um refrigerador interno e dois carregadores sem fio de 50W, a vontade é de passar horas dentro desse carro. E ainda tem uma tela 3K de 17,3” para os passageiros de trás, porque conforto é fundamental, né?

A tecnologia embarcada é de impressionar: são 27 sensores, câmeras e radares que auxiliam na condução autônoma e no estacionamento. E ainda tem o sistema de visão noturna Coffee Night Vision, ideal para aquelas estradas pouco iluminadas.

Cenário de Vendas

Falando em desempenho no mercado, a linha Tank já mostrou sua força, representando 19,18% das vendas da GWM apenas em julho, com 20.020 unidades vendidas. Com essa chegada do novo Tank 500, a GWM chega para competir de igual para igual no segmento de SUVs de luxo e off-road na China, unindo conforto, alta performance e tecnologias que realmente fazem a diferença.

Se você é apaixonado por carros, esse poder e conforto em um único modelo é de deixar qualquer entusiasta desejando uma volta ao volante do Tank 500.