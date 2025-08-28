Dreame lança hipercarro elétrico para competir com Bugatti Veyron

A Dreame Technology, que a galera reconhece pelos aspiradores de pó premium, decidiu dar uma virada e se aventurar no mundo automotivo. Isso mesmo! Eles estão desenvolvendo um hipercarro 100% elétrico e mirando diretamente no Bugatti Veyron. E o lançamento? Está marcado para 2027.

O projeto começou bem silencioso em 2013, mas ganhou gás em 2024, quando a Dreame montou uma equipe com 200 engenheiros. Agora, esse time já passou de 1.000 especialistas, todos vindos de montadoras e empresas de tecnologia. Isso mostra que a coisa realmente está esquentando!

Tecnologia em Alta

Esse hipercarro vai ser uma verdadeira fera, equipado com motores elétricos de altíssima rotação. A Dreame já marcou história em 2024, quando conquistou a primeira certificação mundial para um motor digital com impressionantes 200.000 RPM, que já está presente no aspirador Z50 Station. E adivinha? Esse motor será adaptado para o novo sistema de propulsão do carro.

E não para por aí! O carro promete um ecossistema inteligente integrado, que vai conectar tudo, desde casas conectadas até dispositivos móveis. Imagina ter um assistente de IA que aprende seus hábitos e até consegue identificar seu humor? Isso vai deixar a experiência de dirigir ainda mais personalizada e divertida.

Um Novo Patamar

A Dreame deixa claro que o objetivo não é só competir com marcas tradicionais como Bugatti e Bentley, mas sim redefinir o conceito de ultraluxo na era elétrica. Em vez de seguir os passos lentos de outras montadoras, eles querem inovar. Como eles mesmos afirmaram: “Queremos criar algo totalmente diferente.”

Fundada em 2017 na cidade de Suzhou, a Dreame já passou de 120 países com seus gadgets inteligentes. O sucesso com produtos de limpeza deu a eles coragem suficiente para se meter no ramo automotivo. E pensando em quem já pegou uma estrada com bastante adrenalina, essa deve ser uma viagem e tanto!

O Que Vem por Aí

Com tudo agendado para 2027, esse hipercarro promete unir potência, luxo e tecnologia em uma mistura que só quem ama dirigir vai compreender. E a Dreame está mirando além da China, pensando na Europa e em outras regiões que buscam exclusividade e inovação. Fiquem de olho nessa novidade!